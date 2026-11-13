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Jordan Bardella s'exprime sur la scène du Théâtre Marigny à Paris, le 28 Octobre 2025.
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QUI DIT VRAI ?

13 novembre 2026

BFM vs Jordan Bardella : le vrai du faux sur le nombre d’immigrés arrivés en France depuis 2017

Invité de « Face à BFM », Jordan Bardella et les journalistes de BFMTV se sont mutuellement accusés d’être « fâchés avec les chiffres » de l’immigration. Titres de séjour, demandes d’asile, déboutés, OQTF : qui dit vrai ? Patrick Stefanini et Nicolas Pouvreau-Monti démêlent les ordres de grandeur, pointent les erreurs de calcul des deux camps et le brouillard d’une statistique publique incapable de trancher.

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MOTS-CLES

bfmtv , Jordan Bardella , immigration , immigrés , chiffres , demandes d’asile , titres de séjour

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Nicolas Pouvreau-Monti

Nicolas Pouvreau-Monti est co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.

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Patrick Stefanini

Patrick Stefanini est un haut fonctionnaire français, membre du Conseil d'État et ancien directeur général des services de la région Île-de-France. Sa carrière se situe entre l'administration et la politique. Diplômé de l'ENA en 1979, il soutient Chirac avant de devenir un proche conseiller d'Alain Juppé lorsque ce dernier est entré à Matignon en 1995. Il s'est démarqué notamment lors de batailles électorales réputées difficiles ; il fut ainsi l'artisan de la victoire de Jacques Chirac à la présidentielle en 1995, de celle de Valérie Pécresse aux élections régionales de 2015, avant donc de conduire François Fillon à la victoire de la primaire, fin 2016. En mars 2017, il renonce à ses fonctions de directeur de campagne de François Fillon. Patrick Stefanini est directeur de campagne de Valérie Pécresse dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022.