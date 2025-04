LES ENTREPRENEURS PARLENT AUX FRANÇAIS

Bernard Tapie nous manque, il faut en trouver un nouveau, vite !

Passer du temps avec la famille Tapie, c'est toucher du doigt l'histoire d'un homme que la France officielle a sacrifié pour mieux intimider le peuple. Bernard Tapie, symbole d'une réussite populaire insupportable pour l'élite, incarne aujourd'hui plus que jamais l'urgence de redonner au pays son énergie, son audace et son espoir. À l'heure où la politique française se décompose, son héritage mérite d'être ravivé – non par nostalgie, mais pour offrir une alternative aux désastres annoncés de 2027.