Atlantico Business

Bernard Cazeneuve, homme de gauche mais qui pense à droite, ça peut marcher… le monde des affaires voit cette perspective d’un bon œil

Tout le monde sera contre la nomination d’un Cazeneuve à Matignon, mais la gauche old school, le centre gauche et le centre droit, la droite libérale et conservatrice finiront par accepter ce barrage contre l'extrême gauche.