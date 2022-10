Ben Bernanke, celui qui savait parler à l’oreille des spéculateurs pour éviter les faillites

Ben Bernanke, un des trois nobélisés 2022 en économie.

Son grand regret, ne pas avoir su ou pu éviter la faillite de Lehman Brothers. Mais en revanche, il a sans doute permis d’éviter une panique systémique liée au Bankrun. Un seul pays dans le monde occidental, l’Islande est tombée dans le bankrun lors de la grande crise financière de 2008/2009. Et si la crise a été gravissime, elle n’a pas été systémique et n’a pas débouché sur la tragédie que le monde avait traversée en 1929/30.

La banque nationale de Suède, en liaison avec l’académie Nobel, a donc attribué cette année, le prix Nobel d’économie à Ben Bernanke, l’homme qui savait parler à l’oreille des banquiers et des ministres de l’économie.

Il a aujourd’hui 68 ans, il a été le patron de la Federal Reserve (Fed) entre 2006 et 2014, période marquée par la crise financière de 2008 et la chute de la banque américaine Lehman Brothers. Il a donc vu la tempête arriver et peut être, a-t-il été nommé là parce que l’élite financière américaine qui craignait le pire, avait glissé son nom au président Clinton qui le premier avait pensé à lui.

Ben Bernanke s’était fait connaitre dans les milieux universitaires et la communauté financière par ses études sur les mécanismes de la grande dépression des années 1930. La pire crise économique de l’histoire moderne. Pourquoi une telle tragédie ? Parce que le système bancaire n’était pas régulé, parce que les banquiers eux-mêmes étaient irresponsables et que les clients croyaient déjà que les banques ne pouvaient pas tomber. Or, les banques sont tombées comme un château de cartes parce qu’elles étaient toutes connectées, liées entre elles par un mélange de créances et de dettes. Les banques sont tombées parce que les déposants ne savaient pas comment fonctionnaient le système et qu’ils ont pris peur pour leurs propres économies. Du coup, tous les déposants se sont précipités au guichet de leurs banques pour récupérer leur actifs, les banques ont été incapables de tenir leurs engagements. D’où la catastrophe.

Ben Bernanke a donc étudié ce mécanisme de Bank run qui a été évidemment à l’origine de l’effondrement.

C’est ce phénomène qu’il a essayé de limiter lors de la grande crise de 2008, et il y est parvenu. Parce qu’à partir du moment où il a vu l’orage arriver et il n’était pas le seul à dénoncer la perversion du système avec les subprimes immobiliers. Il a donc obligé les banques de dépôt à se couvrir pour rassurer les épargnants, il a inondé les marchés de tara tir de liquidités et à la fin, a convaincu Nicolas Sarkozy, président du G7 et de l’Union européenne de réunir tous les chefs d’Etat et de gouvernement de mettre chacun jusqu’à 700 milliards de dollars sur la table pour sécuriser les banques de chaque pays. Seuls les Etats (tous les Etats) étaient encore crédibles pour garantir le système financier et éviter que les clients paniquent. Ce jour-là, le monde occidental a joué au poker menteur mais le monde occidental a échappé à la catastrophe.

Les acteurs ne s’en sont pas vantés mais le bras politique de cette partie de poker a été Nicolas Sarkozy. Pourquoi lui ? Parce qu’il n'y avait plus personne à la Maison blanche. Les Américains étaient dans une période de transition entre deux présidents.

Mais le concepteur de la partie a sans doute été Ben Bernanke. Nicolas Sarkozy racontera peut-être les détails de cette opération, un jour, en écrivant ses mémoires, parce que, pour l’instant il s’est tu. Il a même refusé de l’utiliser lors de la campagne présidentielle.

Il faut croire qu’à la banque de Suède, on s’est souvenu qu’il existait aux États Unis un sorcier de la finance plus intéressé par la mécanique toxique des spéculations que par les profits des traders. Ben Bernanke va partager le prix Nobel, avec deux autres américains Douglas Diamonds et Philip Dybvig.

Les Nobels ont voulu récompenser non seulement des chercheurs mais des acteurs de terrain pour avoir significativement amélioré notre compréhension du rôle des banques dans l’économie et notamment pendant les crises financières. C’est à partir de leurs travaux qu’on a commencé à réguler les systèmes pour les protéger et moduler l’intervention des États qui peuvent avoir un rôle technique mais surtout très psychologique en apportant les moyens pour garantir la solidité d’un système et éviter son effondrement. Moyens financiers ou politiques.

Reuters rappelle : « Ben Bernanke a montré, à l'appui d'analyses statistiques et de sources historiques, que les paniques bancaires entraînaient des faillites bancaires et que ce mécanisme a transformé dans les années 1930 une récession assez ordinaire en dépression économique la plus spectaculaire, la plus sévère que nous ayons vue dans l'histoire moderne ».

La crise de 2008 aurait pu être plus grave encore que celle de 1929 s’il n’avait pas eu la réaction collective des banques mondiales et des États.

Comme souvent avec les « Nobel «, l’académie a sans doute voulu envoyer, un signal aux élites internationales aux prises aujourd’hui avec une crise terrible. Entre le covid et la guerre en Ukraine, entre « le quoi qu’il en coûte » qui asphyxie et l’inflation qui détruit tout, il faut reconnaitre aujourd’hui que les banques ont tenu le choc.