"Baumgartner" de Paul Auster : à jamais le dernier ...

Paul Auster est mort le 30 avril 2024 à 18h58, des complications d’un cancer du poumon. Sa femme, la romancière Siri Hustvedt avait révélé sa maladie en mars 2023.

Baumgartner est donc le dernier livre d’une oeuvre pléthorique et protéiforme.

Il met en scène Sy Baumgartner,71 ans, auteur et professeur de philosophie, qui vivote depuis la mort brutale de sa femme, Anna Blume, dans un accident, neuf ans plus tôt.

Le roman se déploie dans plusieurs récits et périodes : la jeunesse de Baumgartner à Newark et la vie de son père, propriétaire d’un magasin de confection, la rencontre avec Anna dans le New-York de la fin des années 60, son grand-père Auster en Ukraine, des extraits d’écrits de sa femme, en poésie et en prose, les prémices d’une nouvelle rencontre amoureuse et les promesses qu’elle recèle … Toutes ces histoires sont enchâssées les une dans les autres et constituent un récit global, testament ultime d’un homme amoureux de la littérature.



POINTS FORTS



Paul Auster est mort chez lui, dans sa bibliothèque, sa pièce préférée, où il écrivait. Le livre se présente comme une sorte de vraie-fausse confession dans laquelle sa formidable imagination fonce à bride abattue. Parfaitement maîtrisé, le récit s’épanouit comme un puzzle dont les pièces s’ajustent harmonieusement, dans un style fluide et alerte.

On ne saura pas ce qui est vrai et ce qui est inventé tant les histoires se croisent et se renvoient les unes vers les autres. L’auteur prend le lecteur par la main sans jamais l’abandonner. Il nous conduit dans les méandres de sa mémoire, de sa vie et de ses souvenirs.

Le livre explore avec une grande liberté plusieurs genres littéraires : il s’ouvre sur une scène burlesque d’une succession d’accidents domestiques avant de conquérir d’autres territoires, comme fantastiques, qui ont marqué toute l’œuvre de l’auteur de Léviathan.

Cet enchevêtrement des temporalités et des sujets fait naître une interrogation : pourquoi se souvient-on de certains moments et pas d’autres ? Pourquoi Paul Auster a-t-il choisi de nous raconter ces histoires, dans ce livre relativement modeste en termes de pagination, et dont on peut penser qu’il pouvait se douter que ce serait le dernier ?



QUELQUES RÉSERVES



Pas de réserve car Baumgartner clôt brillamment une œuvre majeure dans l’histoire de la littérature du XXème siècle, que Paul Auster aura marquée de son empreinte à jamais indélébile.



ENCORE UN MOT...



J’ai découvert l’auteur lorsqu’on m’a offert La Trilogie new-yorkaise. Depuis, je n’ai pas raté un seul de ses romans, essais, films. Chacun d’eux m’a transporté, surpris, émerveillé et fait réfléchir à la vie.

Le soir de sa mort, j’ai été boire une bière au Smoke (du nom d’un de ses films, rue Delambre dans le quartier de Montparnasse, qu’il fréquentait lors de sa vie à Paris). Lorsque le bar fût menacé d’expropriation, il prit la tête d’un comité de soutien, dont l’action permit de pérenniser l‘établissement. Paul Auster est un homme fidèle à sa vie.



UNE PHRASE



« Après que Baumgartner a rêvé ce rêve, quelque chose commence à changer en lui. Il a parfaitement conscience que le téléphone déconnecté n’a pas sonné, qu’il n’a pas entendu la voix d’Anna, que les morts ne continuent pas à vivre dans un état de non-existence consciente, et pourtant, tout irréel qu’ait été le contenu du rêve, il en a fait l’expérience réelle, et les choses qu’il a vécues dans son sommeil cette nuit-là n’ont pas disparu de ses pensées comme le font la plupart des rêves ». Page 67



L'AUTEUR



Paul Auster est un des plus grands écrivains américains vivants. Né à Newark, il vit à Brooklyn avec sa compagne, la romancière et essayiste Siri Hustvedt.

Très francophile (il a commencé à traduire des poètes français), il est l’auteur d’une œuvre magnifique, à la fois très diversifiée et traversée par des thèmes récurrents et quasi obsessionnels, comme la dépossession (commencez par le début et sa première œuvre, La Trilogie new-yorkaise) le hasard et la contingence.

Il s’est toujours questionné sur le processus de création littéraire et le rapport entre l’auteur et son œuvre.

