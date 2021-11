Batya Ungar-Sargon : « Ces médias woke qui sapent nos démocraties »

Atlantico : Vous avez récemment publié un livre intitulé "Bad News : Comment les médias woke sapent la démocratie". Vous y soulevez la question du "Great Awokening", comment cette tendance s'est-elle installée dans notre société ? Est-elle récente ?

Batya Ungar-Sargon : Le Great Awokening est une expression inventée par un certain nombre d'universitaires pour décrire un phénomène en Amérique dans lequel les libéraux blancs ont développé des idées sur la race qui sont plus radicales que les points de vue des Noirs et des Latino-Américains. Ce changement s'est produit vers 2015 et Zach Goldberg, le politologue qui l'a découvert, pense qu'il est dû à une boucle de rétroaction entre les libéraux blancs et les médias qui leur sont destinés.

À partir de 2011, les médias de gauche ont commencé à utiliser un langage très académique sur la race avec une fréquence croissante. Il ne s'agit pas d'un point de discussion de la droite ; c'est quelque chose que même les libéraux ou les gauchistes comme moi ont remarqué. Mais nous ne devons pas nous fier à notre propre perception anecdotique des choses ; nous pouvons nous fier aux experts. David Rozado, un informaticien, a créé un programme informatique pour suivre l'utilisation de certaines phrases dans le New York Times des années 1970 à 2018. Il a constaté que les mots issus d'un vocabulaire très académique sur la race - "privilège blanc", "oppression", "marginalisé", "intersectionnalité" et même "suprématie blanche" - avaient vu leur fréquence monter en flèche au cours des cinq ou six dernières années, ce qui fait écho aux conclusions similaires de Goldberg concernant les médias de gauche grand public. En 2010, par exemple, le terme "suprématie blanche" a été utilisé moins de 75 fois dans le Washington Post et le New York Times, mais plus de 700 fois dans la seule année 2020 ; chez NPR, il a été utilisé 2 400 fois. Le mot "racisme" est apparu plus de 4 000 fois dans le Washington Post en 2020, soit l'équivalent de 10 articles par jour.

Ce que je soutiens dans mon livre, c'est que cette obsession de la race à travers une lentille académique très radicale n'est pas du tout liée à la race, mais à la classe sociale ; les journalistes ont subi une révolution de statut tout au long du 20e siècle, passant du métier de col bleu à la caste aisée et hautement éduquée. Et alors qu'ils subissaient cette révolution de statut, ils ont abandonné la classe ouvrière, toutes races confondues, il est important de le souligner. La révolution woke est la dernière étape de cet abandon. Ce qu'elle fait, c'est cacher l'énorme fossé qui se creuse entre les classes en Amérique et les niveaux déplorables d'inégalité des revenus, qui, ironiquement, touchent surtout la classe ouvrière et les pauvres de couleur, en déplaçant la scène de notre inégalité vers la race.

En d'autres termes, l'idéologie woke est un écran de fumée pour une division de classe qui a profité aux libéraux économiquement de manière très réelle.

Comment déterminer ce qui est Woke et ce qui ne l'est pas ?



C'est une question très importante. Le mot a commencé comme un argot noir pour désigner le fait d'être conscient du racisme parrainé par l'État, et je pense que c'est évidemment d'une importance cruciale. Mais le mot désigne aujourd'hui ce qu'il se passe lorsque la gauche morale commence à être obsédé par la race d'une manière très spécifique, en divisant le monde en fonction de la race, en appelant une race l'oppresseur et l'autre l'opprimé, et en passant d'une vision du monde à travers un prisme moral à une vision du monde uniquement à travers le prisme du pouvoir, en d'autres termes, en attribuant une vertu totale à l'impuissance.

Ce n'est pas être "woke" que d'exiger une réforme de la police ou la fin de l'incarcération de masse, ou une réforme de l'éducation, ou d'insister pour que nous trouvions un moyen de mettre fin à la pauvreté intergénérationnelle parmi les descendants américains d'esclaves. Le président Trump n'était pas "woke" quand il a libéré 5 000 hommes noirs de prison avec sa loi "First Step". Le sénateur républicain Tim Scott n'était pas woke quand il a écrit un projet de loi sur la réforme de la police. Ces questions sont des urgences morales sur lesquelles les Américains ne sont plus divisés, Dieu merci, et sur lesquelles chaque Américain de conscience devrait se concentrer.

Les woke disent que réformer la police ne sera jamais suffisant, et ils demandent même que l'on ne finance plus la police - un point de vue auquel 81% des Noirs américains s'opposent et qui est soutenu par les libéraux blancs aux revenus les plus élevés. Ces mêmes woke disent que faire respecter une frontière nationale est raciste - un point de vue qui augmente le PIB des élites tout en réduisant radicalement les salaires des Américains de la classe ouvrière, en particulier des Noirs américains. C'est woke que d'appeler à la standardisation des examens au lieu de se demander pourquoi le système scolaire public de la ville de New York est plus ségrégué que celui de l'Alabama, ou pourquoi il était normal que les démocrates utilisent l'obstruction parlementaire pour bloquer le projet de loi du sénateur Scott sur la réforme de la police, ou pourquoi ce sont les Américains de la classe ouvrière qui finissent toujours par payer le prix de l'environnementalisme.

Vous savez que quelque chose est "woke" quand cela flatte la vanité des libéraux blancs et met de l'argent dans leurs poches tout en appauvrissant davantage la classe ouvrière. Lorsque 81% des Noirs américains s'opposent à quelque chose qui est ostensiblement censé leur profiter, c'est un bon signe que vous avez affaire à une maladie woke au lieu de la justice raciale.

Une étude de Yale datant de 2018 fournit une perspective utile : elle a révélé une différence entre la façon dont la gauche et les conservateurs blancs parlent aux Noirs et aux Latino-Américains. La gauche édulcore son vocabulaire lorsqu'elle parle à des personnes de couleur, alors que les conservateurs blancs ne le font pas. Je me souviens d'avoir lu cette étude et d'avoir pensé : il y a une maladie dans une vision du monde qui produit ce comportement. Mais une grande partie de ce qui passe pour la culture libérale peut être attribuée à l'impulsion de faire cela, de s'abaisser d'une manière ouvertement raciste "au nom" des personnes de couleur. C'est l'esprit libéral en un mot.

Quelle partie de la population est touchée par la tendance Woke ?



Les libéraux blancs les plus éduqués. Cela leur donne l'impression d'être les héros d'un combat manichéen sans demander aucun sacrifice, au contraire, cela leur donne une excuse pour se retirer du bien commun et faire passer leurs adversaires pour des racistes tout en se remplissant littéralement les poches. Évidemment, c'est inconscient. Les libéraux fortunés croient vraiment qu'ils courbent l'arc moral de l'univers vers la justice en faisant venir des experts dans les classes de leurs enfants, en les divisant par race et en les traitant de suprématistes blancs ; mais ils se trompent : ces leçons ne sont qu'un élément de plus du CV pour aider les enfants des privilégiés économiques à entrer à Harvard tout en reracialisant la société comme l'ont fait les pires humains qui aient jamais marché sur la planète. Et cela ne fait rien pour aborder l'inégalité réelle en Amérique.

Parce que c'est vraiment plus une question de classe que de race. Au cours des 20 dernières années, l'économie a commencé à fonctionner vraiment, vraiment bien pour les personnes occupant des emplois dans l'industrie de la connaissance, tout comme elle fonctionnait très, très mal pour la classe ouvrière. Il y a 50 ou 40 ans, la gauche était du côté de la classe ouvrière. Les démocrates étaient le parti des travailleurs. Même il y a vingt ans, les journalistes et les professeurs d'université ne gagnaient pas beaucoup plus que les flics ou les électriciens. Mais à mesure que le journalisme et l'université se sont resserrés en tant qu'industries, ils ont comprimé ceux qui se trouvaient au milieu jusqu'aux 10 % les plus élevés et ont laissé tomber tous ceux qui n'y arrivaient pas. Aujourd'hui, l'intelligentsia américaine est très aisée. Ils sont hautement méritocratiques. Nous sommes devenus ce que votre économiste Thomas Picketty appelle une gauche brahmanique, d'après la classe la plus élevée de la société hindoue, les prêtres, connus sous le nom de brahmanes. Et c'est sur eux que la gauche morale se concentre de plus en plus, et qui ont généré une panique morale autour de la race au lieu de chercher à réparer les façons dont nous avons abandonné la classe ouvrière de toutes les races avec notre ascension méritocratique.

La pensée éveillée s'est-elle imposée dans les médias ? Où se trouve-t-elle exactement et comment est-elle détectée ?



Absolument. La seconde moitié de mon livre décrit comment les médias numériques dans les publications traditionnelles et la pensée réveillée sont des propositions qui se renforcent mutuellement. C'est dans le New York Times à chaque page ; chez NPR, Vox, The Atlantic, CNN, le Washington Post, la pensée wok fonctionne comme une grammaire sous-jacente à la couverture de l'actualité. Le modèle économique de tous ces médias consiste à attirer les mêmes six ou sept millions de libéraux blancs aisés qui se disent progressistes et représentent environ 6 % des Américains. Être woke est un raccourci total vers ce public, tout comme l'était Trump. Et il infecte la couverture à tous les niveaux, de ce qui est couvert à ce qui ne l'est pas. Le crime, par exemple, n'est tout simplement pas couvert parce qu'il ne correspond pas au récit des woks. Vous ne pouvez pas lire sur l'augmentation historique des meurtres à travers l'Amérique dans n'importe quelle publication libérale traditionnelle, parce que les auteurs sont des personnes de couleur, ce qui contrevient au récit woke d'un pouvoir binaire divisé entre les races. Ils effacent donc les victimes, qui sont aussi presque exclusivement des personnes pauvres de couleur.



L'installation de ce radicalisme dans les débats ne nuit-elle pas au débat ?

Oui, à 100%. Au lieu de débattre de quoi que ce soit sur le fond, il y a une impulsion à marquer tout ce que la gauche progressiste désapprouve comme étant simplement raciste et à passer à autre chose. Le glissement de mission de ce qui est considéré comme raciste est une carte parfaite de l'agenda progressiste. Ce sont les activistes qui ont commencé, en utilisant ce qui est, à juste titre, la pire insulte au monde pour salir toute personne qui n'était pas d'accord avec eux, et cette tactique s'est répandue dans les grands médias de gauche pour tout ce à quoi les progressistes s'opposent.

Cela a eu un effet profondément corrosif sur le débat et le discours en Amérique. Les personnes qui appartiennent aux élites libérales ne croient vraiment pas que quiconque ait le droit d'être pro-vie, par exemple, ou pro-armes, ou de s'opposer à l'action positive, ou de s'opposer au déboursement de la police, ou à l'action climatique extrême. Il n'y a aucun sens qu'une démocratie repose sur la présence de toutes sortes de personnes, y compris - et surtout - des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord.

Heureusement, la plupart des Américains ne s'y trompent pas. Il y a beaucoup d'unité en Amérique si vous sortez de Washington ou de New York City. Il y a donc beaucoup de raisons d'être optimiste !