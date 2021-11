Aux racines de la création de l’Univers : est-il possible d’y voir le signe d’un Dieu créateur ?

Une vue de la terre depuis l'espace. Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies publient "Dieu la science les preuves, l'aube d'une révolution" chez Guy Trédaniel éditeur.

Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies publient "Dieu la science les preuves, l'aube d'une révolution" chez Guy Trédaniel éditeur. Pendant près de quatre siècles, de Copernic à Freud en passant par Galilée et Darwin, les découvertes scientifiques se sont accumulées de façon spectaculaire, donnant l'impression qu'il était possible d'expliquer l'Univers sans avoir besoin de recourir à un dieu créateur. Le balancier de la science est reparti dans l'autre sens, avec une force incroyable. Extrait 1/2.

Olivier Bonnassies est ancien élève de l’École Polytechnique (X86), diplômé de l’Institut HEC start up et de l’Institut Catholique de Paris (licence en théologie). Entrepreneur, il a créé plusieurs sociétés. Non croyant jusqu’à l’âge de 20 ans, il est auteur d’une vingtaine de livres et de vidéos et de quelques spectacles, scénarios, articles, newsletters et sites Internet sur des sujets souvent liés à la rationalité de la foi.

Au sujet de l’Univers, deux théories se font face : l’une, matérialiste, soutient qu’il est exclusivement matériel, tandis que l’autre postule l’existence d’un dieu créateur. N’étant ni modélisables ni expérimentables, on ne peut établir le bien-fondé de ces théories qu’en procédant à l’examen de leurs implications, comme nous l’avons vu au chapitre précédent.

Mais ces implications existent-elles ?

C’est en effet une opinion assez courante qu’il n’existerait aucune conséquence observable de l’existence ou de l’inexistence d’un dieu créateur. Pourtant, cette opinion est aussi fausse que répandue.

Ce chapitre a pour but de montrer que ces implications existent et qu’elles sont même nombreuses. Certaines d’entre elles, comme « l’Univers a eu un début » ou « les lois de l’Univers ne doivent pas pouvoir être constatées comme étant très favorables à la vie », que l’on croyait pour toujours hors de portée de la connaissance humaine, sont devenues des sujets dont les scientifiques sont à même de discuter aujourd’hui.

À la vue des deux colonnes correspondantes (cf. page suivante), trois faits importants ressortent clairement :

Premièrement, le nombre d’implications observables est élevé et cela est donc très favorable à la possibilité de départager les deux théories. En effet, plus il existe d’implications observables et confrontables au réel, plus le jugement final qui servira à établir la véracité de l’une d’elles sera solidement fondé.

Deuxièmement, les implications résultant des deux théories ne sont pas symétriques. La théorie d’un Univers uniquement matériel génère beaucoup plus d’implications que celle d’un Univers issu d’un dieu créateur et, surtout, ses implications sont nettement plus tranchées et précises que celles de la théorie opposée. De ce fait, le chemin le plus direct pour démontrer l’existence d’un dieu créateur passe par la démonstration de l’impossibilité d’un Univers purement matériel.

Troisièmement, ni modélisables ni expérimentables, mais avec d’importantes implications confrontables au réel, ces deux théories font partie du groupe 5 de notre classement de preuves. Rappelons que, dans ce groupe, les théories peuvent être validées ou invalidées par la confrontation de leurs implications avec le monde réel. Ainsi, les deux théories « l’Univers est uniquement matériel » et « l’Univers est issu d’un dieu créateur » se situent sur le même plan que les autres théories scientifiques du groupe 5, auquel a appartenu notamment la théorie de l’évolution que nul n’a jamais voulu retirer du champ de la science. Pour la même raison, ces deux théories ne sauraient non plus être retirées du champ de la science, comme on l’entend réclamer pourtant souvent.

(*) Dans ce tableau, nous nous sommes limités à 7 implications, mais il en existe d’autres, peut-être moins fortes, mais non dénuées d’intérêt. Ainsi, s'il n'existe rien en dehors de l’Univers matériel, on doit assumer aussi d’autres positions problématiques, comme celles ci-dessous :

• La loi de conservation de l’énergie et de la matière n’a pas été respectée au moment du Big Bang.

• La loi de l’entropie croissante n’est pas non plus respectée avant le Big Bang.

• Le monde des mathématiques est une invention de l’homme et il ne peut pas préexister indépendamment de notre Univers.

• La conscience est nécessairement un produit de la matière, et elle ne peut exister indépendamment de l’activité matérielle du cerveau ; les « expériences de mort imminente » (EMI) sont donc toutes des illusions.

• Le beau est nécessairement subjectif car, s’il était objectif et résultant d’harmonies rationnelles, il serait improbable et l’on ne pourrait pas expliquer l’opinion générale que la nature est presque universellement belle.

Chacune de ces implications va maintenant faire l’objet d’une analyse plus poussée, afin de déterminer ses raisons d’être et sa portée.

I. Étude des implications de la thèse « l’Univers est exclusivement matériel »

Si l’Univers est exclusivement matériel, alors :

1. L’Univers ne peut pas avoir de début

En effet et pour deux raisons, l’une philosophique et l’autre scientifique :

a. Philosophique car, comme Parménide l’avait exposé dès 450 av. J.-C., « du néant absolu, rien ne peut sortir » et jamais aucun philosophe n’a remis cette évidence logique en question.

b. Scientifique, car l’une des lois de l’Univers les mieux établies indique que « rien ne se perd et rien ne se crée » et que la matière et l’énergie sont équivalentes avec un total stable. Par conséquent, toute variation du total masse-énergie est impossible. Or, une apparition de masse-énergie à partir de rien au début de l’Univers violerait cette loi.

Cette première implication est capitale pour notre étude parce qu’elle est binaire et n’offre que deux possibilités. Ainsi, si l’on admet que la proposition « si l’Univers est uniquement matériel, il ne peut avoir un début » est vraie, elle a comme corollaire la proposition suivante : « Si l’Univers a eu un début, il existe un créateur. » Cette proposition, bien connue depuis toujours, était auparavant sans valeur argumentative, parce qu’elle était indécidable et considérée comme totalement hors de portée de la connaissance humaine. Or, ce qui est extraordinaire aujourd’hui, c’est que la question du début de l’Univers est devenue scientifique et décidable, nous dirions même tranchée, depuis les découvertes récentes de la mort thermique de l’Univers et de la cosmologie du Big Bang.

On ne s’étonnera pas que ces affirmations soient rejetées par les savants matérialistes. C’est pour eux une nécessité, car ils ne peuvent admettre la conséquence qui résulterait d’un début de l’Univers, c’est-à-dire l’existence d’un dieu créateur. C’est pourquoi ils préféreront toujours soutenir toute autre hypothèse, fût-elle une spéculation intellectuelle dénuée de fondement.

2. L’Univers ne peut pas avoir une fin (mort thermique), car une fin implique un début

Le second principe de la thermodynamique défini par Carnot et Clausius établit que, sans apport extérieur d’information ou d'énergie, tout système fermé s’use et voit grandir son entropie. Il en est ainsi de l’Univers comme d’une bougie qui se consume petit à petit et qui, si l’on regarde vers l’avenir, tôt ou tard sera complètement usée. Inversement, si l’on regarde vers le passé, l’entropie diminue, c’est-à-dire que l’ordre croît, mais il ne peut croître à l’infini, ce qui rend inenvisageable un système fermé qui se dégrade et se consume depuis l’éternité. Comme l’avaient bien remarqué les matérialistes, tel Ernst Haeckel, en réaction à ces découvertes, si le second principe de la thermodynamique est vrai, cela implique un début de l’Univers car, si l’Univers existait éternellement, il serait usé depuis l’éternité.

Convaincu par l’évidence de ce raisonnement, le célèbre philosophe marxiste Friedrich Engels écrivit à Karl Marx le 21 mars 1869 : « L'état de grande chaleur originel à partir duquel tout se refroidit est absolument inexplicable ; c’est même une contradiction et cela présuppose donc l'existence d'un Dieu. » Il en vint à soutenir que le second principe de la thermodynamique devait être faux, puisque l’accepter conduisait à reconnaître un début à l’Univers et donc un créateur, hypothèse incompatible avec son matérialisme dialectique.

3. Les lois déterministes s’appliquent partout et les choses sont distribuées au hasard

S’il n’y a pas de dieu et que l’Univers est uniquement matériel, celui-ci doit alors être régi par des lois fixes et immuables, excluant toute finalité. Tous les processus en action dans l’Univers ne peuvent donc relever que du hasard, qui est ainsi nécessairement le seul moteur de l’évolution des choses. Par conséquent, on ne doit pas pouvoir faire le constat que les lois de l’Univers sont très favorables à l’homme (sauf théorie spéculative des multivers). Le réglage fin de l’Univers et le principe anthropique sont impossibles.

4. Il ne peut pas y avoir de miracles

Si les lois de l’Univers matériel s’appliquent toujours et partout de manière déterministe, tout miracle est impossible et les faits rapportés ne peuvent relever que de la tromperie ou de l’erreur d’appréciation.

5. Il ne peut y avoir ni prophéties, ni révélations

Pour les mêmes raisons, il ne peut y avoir de prophéties, c’est-à-dire de descriptions claires d’un événement improbable et imprévisible dans un avenir lointain ; celles-ci ne relèvent donc que de la crédulité ou de la machination.

6. Le bien et le mal n’existent pas de façon absolue et sont donc démocratiquement décidables, sans aucune limite.

7. Le monde des esprits – diable, anges, esprits mauvais, possessions, exorcismes – n’existe pas.

II. Étude des implications de la thèse « il existe un dieu créateur »

Inversement, si l’Univers est issu d’un dieu créateur, alors :

1. On peut s’attendre à ce que l’Univers ait un but, une finalité

Si la création de l’Univers procède d’une intention intelligente, il est logique que l’évolution de l’Univers soit sous-tendue par un ordre et se développe en une direction prédéterminée.

2. On peut s’attendre aussi à ce que l’Univers soit ordonné et intelligible

Si l’Univers a été créé par un dieu parfait et intelligent et qu’il a été conçu pour permettre l’émergence de la complexité en général et de l’homme en particulier, il est logique qu’il y ait ordre et intelligibilité.

3. On peut s'attendre à ce que l'Univers ait un début

S’il est issu d’un créateur, c'est le plus naturel.

4. Les miracles sont possibles

Soit par les causes premières (remises en cause des lois courantes de l’Univers), soit par les causes secondes (coïncidences providentielles).

5. Les prophéties et les révélations sont possibles

Un dieu créateur, par définition omniscient, connaît le futur : les prophéties sont donc possibles, de même que les révélations.

III. Ce qu’un matérialiste cohérent devra tenir pour vrai

Face aux implications que nous avons passées en revue, un matérialiste cohérent ne pourra pas se contenter de croire à la seule matérialité de l’Univers, c’est-à-dire à l’inexistence d’un dieu, d’un diable et des âmes, croyances qui sont finalement faciles à soutenir.

S'il veut rester logique et cohérent, il devra également croire et soutenir simultanément toutes les affirmations ci-dessous, affirmations qui sont concrètes, étudiables et exigeantes :

• L’Univers n’a pas eu de début.

• L’Univers ne va pas vers sa mort thermique, contrairement à ce qui est généralement accepté aujourd’hui.

• L’Univers est certes favorable à l’homme (réglage fin de l’Univers) mais, puisque ceci est statistiquement impossible, il existe nécessairement des milliards de milliards d’univers, même s’il s’agit d’une pure hypothèse dont on n’a pas la plus petite preuve aujourd’hui.

• Certaines des plus grandes lois de la physique admises comme universelles et inamovibles ont été transgressées à certains moments de l’histoire de l’Univers (par exemple, le principe de la conservation de la masse-énergie au début de l’Univers).

• Au plan philosophique et moral, le bien et le mal, n’ayant pas de caractère absolu, sont tous deux démocratiquement décidables, sans limites.

• Tous les faits de miracles, prophéties et de révélations rapportés ne sont qu’illusions ou charlatanisme.

Extrait du livre de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies, "Dieu la science les preuves, l'aube d'une révolution", publié chez Guy Trédaniel éditeur

