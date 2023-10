Attaques du Hamas sur Israël : premières leçons d’un choc historique

Des soldats israéliens sécurisent une zone alors que les corps de civils tués lors d'une attaque de militants palestiniens sont couverts dans la ville de Sderot, dans le sud d'Israël, le 7 octobre 2023.

Le Hamas a déclenché une opération contre Israël ce samedi 7 octobre. Des dizaines de terroristes ont infiltré le territoire de l'Etat hébreu. Le Hamas affirme avoir enlevé 53 Israéliens. Plus de 3000 roquettes ont été tirées depuis Gaza.

X - Kamel Amin Thaabet est le pseudo d’un vétéran des forces armées israéliennes qui suit attentivement les questions militaires et enjeux stratégiques au Proche-Orient.

Quelques premières observations sur cette crise aux dimensions indicibles. Stratégiquement, il est très probable que ce soit la main de l’Iran qui tente d’empêcher une normalisation israélienne avec les Saoudiens.

La réponse d’Israël sera nécessairement massive et ne créera pas un environnement propice à la conclusion d’un accord.

Quant à la crise de sécurité elle-même, c'est un ordre de grandeur pire que celui de 1973. Elle comporte le même élément de surprise, mais en 1973, les envahisseurs n'ont pas atteint le front intérieur.

L’échec des services de renseignement est stupéfiant et nécessitera une commission d’enquête. La tâche immédiate en matière de sécurité consiste bien entendu à éliminer les infiltrés et à sécuriser la frontière par tous les moyens nécessaires, tout en collectant des renseignements sur les personnes prises en otages.

Les otages constituent un énorme problème. Israël a remué ciel et terre juste pour libérer Gilad Shalit. Qu’il y ait des dizaines d’Israéliens – soldats et civils, vivants et morts – en captivité par le Hamas est un cauchemar impensable.

Je m’attends à ce que le gouvernement tombe à cause de cela. Cela s'est produit sous leur surveillance. Il est certain que la réforme judiciaire sera suspendue pour une durée indéterminée, et il n’y aura aucun réserviste (du pilote de chasse au cuisinier) qui ne se présenterait pas au service dans ces circonstances.

Les scènes en Israël sont indescriptiblement pénibles. Des civils juifs, jeunes et vieux, ont été assassinés dans leurs maisons, sans personne pour les défendre. Il est insupportable que des Juifs meurent dans leurs maisons sur le sol israélien comme s’ils étaient victimes de la liquidation d’un ghetto nazi.

Cela ne ressemble donc à aucune autre série de combats antérieurs avec Gaza. Tout appel à la retenue ou à la désescalade est pathétique et ne doit pas être entendu. Cela ne signifie pas que les civils de Gaza doivent être délibérément mis en danger. Mais Israël doit faire ce qu’il doit faire.

Cela entraînera certainement une incursion terrestre de grande envergure et à plus long terme dans Gaza, comprenant des fouilles dans chaque maison, tunnel, coin et recoin.

Il faut surveiller de près le Hezbollah en ce moment, et je n’épargnerais pas à l’Iran de tenter d’entraîner Israël dans un conflit sur deux fronts. Je m'attends à ce qu'il y ait au moins des provocations.

C'est le scénario qui nous inquiète depuis des années dans le Nord, avec des rapports des services de renseignement selon lesquels le Hezbollah tenterait d'infiltrer des « combattants » et de capturer temporairement une communauté frontalière.

Je m’attends à ce qu’il y ait une réponse directe et à relativement court terme contre l’Iran, en fait, il doit y en avoir. La forme que cela prendra sera connue bien assez tôt.

Une opération sur le terrain à Gaza sera très difficile à mener. Elle ressemblera à l’opération Bouclier défensif de 2000, mais à une échelle bien plus grande. Il est inévitable que les civils de Gaza souffrent et que beaucoup meurent. C’est en effet la clé de voûte de la stratégie du Hamas.

Les dirigeants du Hamas seront visés, peut-être pas seulement à Gaza.

L'archi-terroriste Mohammed Deif, chef de la branche armée du Hamas, devrait enfin avoir son heure de jugement - une cible difficile, mais qui doit finalement être retirée de l'échiquier.

Pour quiconque est suffisamment ignorant pour ne pas comprendre, le Hamas et les habitants de Gaza ont montré leur vrai visage, tout comme leurs partisans. Les Juifs ne peuvent être tués nulle part – et encore moins sur leur propre sol – en toute impunité. Nous vous voyons rire et braire aujourd’hui. Vous pleurerez demain et après-demain.

Cela montre encore une fois les limites de la technologie militaire. Vous pouvez avoir des outils ultramodernes et vous faire frapper durement par des muscles stupides. Israël en possède encore beaucoup et en aura besoin.

Prières pour les captifs, suivies d'une action énergique. Il ne suffit pas de couper la main qui les a atteint, mais celle qui les a lancés. Et les mains qui applaudissent aujourd’hui se tiendront bientôt la tête.

