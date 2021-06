Assa Traoré, ambassadrice de Louboutin ! Ça fait vendre ?

Christian Louboutin va collaborer avec Assa Traoré pour promouvoir ses escarpins.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les chaussures Louboutin sont excessivement chères. Un produit de luxe dont le prix oscille entre 800 et 1.200 euros. Ce n’est donc pas à la portée des pauvres racisés de banlieue.

Mais elles peuvent faire du bien à leurs âmes meurtries. C’est ce qu’a estimé Louboutin en choisissant Assa Traoré comme ambassadrice. Il y aura donc une gamme de godasses qui portera son nom. Les plus riches d’entre vous pourront en acheter et marcher avec en s’abandonnant à la délicieuse sensation de piétiner un flic.

Un tel bonheur vaut bien des milliers d’euros. Louboutin soucieuse de montrer son désintéressement indique que les bénéfices de cette vente seront reversés « aux victimes des violences policières ». C’est bien sûr Assa Traoré qui sélectionnera les heureux bénéficiaires.

Avec cette initiative et sa promesse d’argent, il nous paraît évident que le nombre des victimes des violences policières va monter en flèche ! Mais ce qu’a fait Louboutin avec Assa Traoré devrait être suivi par d’autres marques.

Nous attendons de Moët & Chandon une cuvée Adama Traoré. Le whisky Chivas s’honorera avec des bouteilles estampillées George Floyd. Et de McDo nous attendons des hamburgers interdits aux Blancs. Et toutes les entreprises feront un don qui compensera les souffrances subies par tous les descendants d’esclaves.

Ainsi les « jeunes » de Beaumont-sur-Oise pourront s’empiffrer, se saouler avec du champagne et du whisky bien-pensants. Et avec l’argent que leur remettra Assa Traoré, et surtout celui du shit, ils pourront s’acheter des chaussures Louboutin.

Ps : Face à la polémique, Louboutin précise que dans sa campagne, il n’y a pas qu’Assa Traoré. Il dit y avoir associé également Idriss Elba, un acteur et DJ britannique. Si vous voulez savoir quel point commun il y a entre lui et Assa Traoré, regardez sa photo. Louboutin indique également que sa campagne vise à soutenir les minorités noires, amérindiennes, asiatiques. Bizarrement, il n’a pas trouvé d’ambassadrice chinoise…