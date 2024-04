Arnaud de La Grange : "La promesse du large", une ode à la beauté de la mer

Alors que le narrateur avait onze mois, ses parents n’ont pas survécu à un naufrage. Le cœur brisé par cet abandon tragique, il s’enferme dans un gouffre de souffrances. Sa sensibilité, son affectivité restent paralysées, les émotions lui semblent interdites. Même s’il tourne le dos à l’océan, « l’assassin de (ses) parents », il se soumet à son malheur. A vingt-six ans, le choc d’un tableau de Turner, Le naufrage (1805), le réveille. Il entreprend alors une enquête dans le petit port breton où le drame s’est produit. Considéré comme un intrus gênant, il se heurte au silence de tous. La rencontre de Manon, restauratrice de vitraux, changera sa vie. Ces deux êtres en fuite se retrouvent. Elle l’initie à la nage, à la planche et à la navigation. Il apprivoise ainsi cette mer si redoutée. Peu à peu, les nœuds se desserrent, ses rigidités s’assouplissent, son corps et son âme se libèrent. Il découvre enfin les sensations enfouies en lui jusque-là. Il s’émerveille des portes ouvertes sur les rêves et les mystères de l’océan. L’aventure solitaire du large, devenue indispensable, le confrontera à une tempête terrible. Et elle lui dévoilera par le chemin de la contemplation une harmonie intérieure grâce à une victoire sur lui-même et la possibilité d’un bonheur lumineux.