Arménie : vers l’Orient compliqué…

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a annoncé mercredi qu'il se rendrait au sommet de la Communauté politique européenne (CPE) en Espagne.

Très compliqué. Et même trop compliqué pour nous.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

On connaît la célèbre phrase du général de Gaulle : "Vers l’Orient compliqué, je volais avec des idées simples". Il était embarqué pour le Liban et n’avait pas la moindre idée comment il allait s'accommoder des chrétiens maronites, des druzes, des kurdes, des sunnites et des chiites. Parfois, ils s’entretuaient, parfois ils étaient alliés au gré des circonstances.

La situation qui prévaut entre l'Azerbaïdjan et l’Arménie offre certaines ressemblances avec ce qui précède. Qu'il soit bien clair que l'agression azérie avec son nettoyage ethnique est ignoble et insupportable.

Mais il faut rappeler que l'Arménie est l’alliée de l’Iran. D’ailleurs, ça vient d'être rappelé sur Atlantico par Ardavan Amir-Aslani. Le plus ancien pays chretien du monde, allié des mollahs obscurantistes ! Décidément, l'Occident est bien compliqué.

En face, la situation est tout aussi singulière. L’Azerbaïdjan, en effet, est proche d’Israël. A Bakou, le Mossad dispose d’une station d’écoute qui lui permettrait de capter ce qui se dit en Iran.

Ainsi l’islam de Bakou fait bon ménage avec le judaïsme de Jérusalem. On vous le répète : l’Orient, c’est compliqué !

PS : Pour être complet, n'oublions pas que les gentils Ukrainiens sont alliés avec les méchants Azéris. Comme on vous l'a dit, l'Orient est compliqué.