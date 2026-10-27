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Des participants brandissent une banderole où l'on peut lire « Trappes, soutien aux victimes, à leurs familles et à leurs proches, les mots tuent » lors d'un rassemblement en hommage aux victimes de la fusillade raciste du 23 octobre qui a fait un mort et cinq blessés à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, le 26 octobre 2026.
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INTOXICATION

27 octobre 2026

Mohamed Louzi : « Le 17 octobre 2026 n'est pas autre chose qu'une prolongation de l'intifada des lycées voulue par les islamistes et la gauche mélenchonisée »

Dans Graines du mal, comment l’islam conditionne nos enfants (FYP éditions), Mohamed Louizi, ancien militant des Frères musulmans devenu l’un de leurs critiques les plus virulents, décrit les mécanismes par lesquels des représentations de rupture sont inculquées dès le plus jeune âge. Alors que la France sort d’une séquence explosive, entre l’« Intifada des lycées », les violences du 17 octobre et l’attentat de Trappes, l’auteur livre une analyse de l’intérieur et appelle à replacer l’autorité et la protection de l’enfance au cœur du débat public.

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MOTS-CLES

islam , islamisme , islamophobie , attentat de Trappes , Frères musulmans

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Mohamed Louizi

Mohamed Louizi est un ancien membre du mouvement marocain Attawihid wal'Islah, du PJD et de l'UOIF, ex-président des Étudiants musulmans de France (Lille) Il est ingénieur. Il anime depuis 2007 le blog "Écrire sans censures !".

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