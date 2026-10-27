INTOXICATION

Mohamed Louzi : « Le 17 octobre 2026 n'est pas autre chose qu'une prolongation de l'intifada des lycées voulue par les islamistes et la gauche mélenchonisée »

Dans Graines du mal, comment l’islam conditionne nos enfants (FYP éditions), Mohamed Louizi, ancien militant des Frères musulmans devenu l’un de leurs critiques les plus virulents, décrit les mécanismes par lesquels des représentations de rupture sont inculquées dès le plus jeune âge. Alors que la France sort d’une séquence explosive, entre l’« Intifada des lycées », les violences du 17 octobre et l’attentat de Trappes, l’auteur livre une analyse de l’intérieur et appelle à replacer l’autorité et la protection de l’enfance au cœur du débat public.