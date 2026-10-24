LA SERBIE, ENJEU POUR MOSCOU

Après la chute d’Orbán, la Serbie de Vučić, dernier verrou russe dans les Balkans ?

À la veille des élections législatives serbes du 25 octobre, la Russie redoute de perdre un allié stratégique dans les Balkans occidentaux. Entre désinformation, pression énergétique et discours sur une prétendue « révolution de couleur », Moscou cherche à préserver le pouvoir d'Aleksandar Vučić.