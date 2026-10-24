LA SERBIE, ENJEU POUR MOSCOU
24 octobre 2026
Après la chute d’Orbán, la Serbie de Vučić, dernier verrou russe dans les Balkans ?
À la veille des élections législatives serbes du 25 octobre, la Russie redoute de perdre un allié stratégique dans les Balkans occidentaux. Entre désinformation, pression énergétique et discours sur une prétendue « révolution de couleur », Moscou cherche à préserver le pouvoir d'Aleksandar Vučić.
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MOTS-CLESRussie , politique étrangère , international
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Denis Cenusa est analyste politique, expert associé au Centre d'études sur l'Europe de l'Est (Lituanie) et à Expert-Grup (Moldavie).
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A PROPOS DES AUTEURS
Denis Cenusa est analyste politique, expert associé au Centre d'études sur l'Europe de l'Est (Lituanie) et à Expert-Grup (Moldavie).