Apprenez à devenir un homme déconstruit !

Un couple s'embrasse devant un coucher de soleil.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La leçon figure dans « Arrêt sur images » hébergé par Libération mais a été donnée sur France culture. A titre d’exemple, elle met en scène un certain Paul. Mais ça pourrait être vous ou moi.

Paul se bat avec acharnement pour devenir un homme déconstruit. Il fait des efforts, hélas pas toujours couronnés de succès car des milliers d’années de patriarcat pèsent encore sur lui.

Quand il rentre chez lui, il ne voit pas le tas de linge sec qu’il devrait plier. Il n’est donc pas encore un homme totalement déconstruit. Et il confesse pour les tâches ménagères qu’il n’est pas, en dépit de ses efforts, parvenu à un partage équitable 50/50.

Nous souhaitions qu’il arrive à 60/50. Et nous voulons le voir à quatre pattes avec une serpillère. Mais le plus difficile concerne l’amour. Lui et sa compagne ne le font plus car elle lui a fait observer que la position qu’il adoptait était la même qu’elle avait subi lors d’un viol.

Depuis, soupire Paul, il se contente de câlins. Et il avoue que, pour compenser, il va sur des sites pornographiques. Il est de notre devoir d’aider le malheureux Paul. Il doit pour toujours renoncer à la position du missionnaire, emblématique de la domination masculine. Dans le Kamasutra, il trouvera plein d’images où l’homme est en-dessous et la fille dessus…

À Lire Aussi

La maire PS de Nantes est traitée de raciste et de fasciste !