Nouvel espoir

Alcoolisme : un frein à la consommation excessive découvert dans le cerveau des souris ouvre la voie à un traitement

Rien qu'aux États-Unis, 16,4 millions de personnes âgées de 12 ans et plus ont déclaré avoir consommé de l'alcool de façon excessive pendant cinq jours ou plus au cours du mois précédent.