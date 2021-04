Airbnb nous explique dans un guide « comment devenir le meilleur allié de l'antiracisme »...

La société Airbnb a publié un guide pour devenir "antiraciste".

Nous l'avons lu, et y'a du boulot.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Airbnb est une multinationale qui fait son beurre en mettant en rapport des propriétaires et leurs éventuels locataires. Au passage, elle prélève un confortable pourcentage. Ce qui lui rapporte des milliards.

Mais, saisi par la grâce, Airbnb veut que ces milliards soient beaux et propres. Compte tenu de ce qui va suivre, on s'abstient d'écrire qu'ils devront être d'une blancheur immaculée. Ces milliards ont la vertu d'être antiracistes.

Le mode d'emploi publié par Airbnb est destiné à ses employés, aux propriétaires et aux locataires. Des efforts complexes sont exigés pour devenir un propriétaire antiraciste ou un locataire antiraciste.

Suivons le guide. Il est d'une boursouflure grotesque. Comique, tellement comique qu'on pourrait se demander s'il ne s'agit pas d'une méchante parodie rédigée par de malveillants suprémacistes blancs.

Tel n'est pas le cas car Airbnb ne craint pas le ridicule. Lisons donc.

« Les privilégiés (sous-entendu les Blancs) doivent s’effacer devant les personnes marginalisées. » Il nous est recommandé de soutenir « les organisations qui sont dirigées par des Noirs, des Autochtones ou des personnes de couleur ». Vous en voulez encore ?

« Si vous gérez des employés noirs, soyez sensibles aux traumatismes qu'ils subissent et gérez-les avec compassion. » Cette symphonie antiraciste s'achève sur un final magnifique et envoûtant. « Visionnez la vidéo de George Floyd. Et si vous ne le faites pas, demandez-vous pourquoi vous ne le faites pas. »

Le guide d'Airbnb m'a plongé dans une infinie perplexité. J'ai compris que je n'étais pas un autochtone. Ont droit à cette appellation seulement ceux qui viennent d'Afrique ou les Amérindiens. Il me faut certifier également que je n'ai pas d'employés noirs. Il n'y a là aucune discrimination : je crains seulement de ne pas être à la hauteur de leurs « traumatismes ».

Quant à la vidéo de George Floyd, je ne la regarde pas. Pourquoi ? Parce que j'ai autre chose à faire ! Le résultat de ce guide est que je ne louerai plus jamais sur Airbnb. J'irai à l'hôtel. C'est plus cher, mais la liberté a un prix.