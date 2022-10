Adoption du paiement mobile par les banques : où en est-on ?

Détective Banque vous propose de comparer les établissements bancaires idéaux pour les paiements sur smartphone.

Le paiement via les smartphones est de plus en plus prisé par les Français. Les banques arrivent-elles à suivre la tendance ?

Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay… Le paiement par mobile (smartphone) est de plus en plus prisé par les Français. Les banques arrivent-elles à suivre la tendance ? Découvrez cela dans cet article. En 2021, le paiement mobile est utilisé par plus d’un tiers des Français (38%) : c’est une évolution fulgurante en l’espace de seulement 3 ans, alors que seuls 18% d’entre eux se servaient de cette méthode de paiement en 2018. Plus largement, l’enthousiasme pour le paiement mobile se manifeste auprès d’une majorité de Français, une majorité d’entre eux ayant confiance dans les solutions de paiement via smartphone.

De nombreuses banques proposent le paiement par mobile

L’adoption du paiement mobile a été plus lente en France qu’à l’étranger. Par exemple, plus de 80% des Américains utilisent quotidiennement ou périodiquement ce mode de paiement. Toutefois, après un temps et au vu de l’attrait dans l’Hexagone pour ce mode de paiement, les banques se sont pressées pour déployer le paiement mobile pour leurs CB. C’est notamment le cas des banques en ligne et des néobanques (banques mobiles) :

Hello Bank

BforBank

Boursorama

Fortuneo

N26

Revolut

Orange Bank

Lydia

Aumax pour moi, etc.

Si vous voulez ouvrir un compte dans l’un de ces établissements bancaires, ce comparatif de banque en ligne peut vous aider à faire votre choix. A noter que les établissements bancaires traditionnels ne sont pas en reste. BNP Paribas, Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, CIC, Crédit Mutuel, La Banque Postale, LCL, et de multiples autres groupes proposent le paiement mobile pour leur CB.

Comment fonctionne le paiement par mobile ?

Avant toute chose, vous devez vérifier que votre smartphone dispose de la technologie NFC. On la retrouve également dans les cartes bancaires, afin de payer… en sans contact ! A priori, tous les smartphones en disposent. Si votre téléphone est compatible, vous devez ensuite télécharger une application de paiement. Vous en avez plusieurs au choix, mais certaines solutions dépendent de votre appareil. Ainsi :

Pour les iPhone, Apple Watch et iPad : Paylib, Apple Pay

Pour les smartphones Android : Google Pay, Samsung Pay

Vous pouvez ensuite ouvrir votre application pour y enregistrer votre carte bancaire, par scan quand c’est possible ou en indiquant les détails de la CB. Afin d’effectuer le paiement, il suffit de démarrer l’application au moment du paiement. Vous devez ensuite déverrouiller la sécurité : il peut s’agir d’un code, mais aussi de la prise d’empreinte ou de la reconnaissance faciale pour les appareils qui sont pourvus de cette technologie. Quand votre carte bancaire apparaît sur l’appli, il ne vous reste plus qu’à approcher le smartphone du terminal de paiement, puis d’attendre quelques secondes. La transaction est ensuite validée.

Aujourd’hui, vous pouvez théoriquement utiliser le paiement via mobile dans toutes les boutiques équipées d’un terminal de paiement. Sporadiquement, il peut vous être demandé une signature ou la saisie d’un code en complément : c’est le cas si le commerçant utilise un ancien appareil, ou qui n’a pas été mis à jour. Une procédure de paiement qui se veut facile, rapide et sécurisée. On comprend donc pourquoi 49% des Français souhaitent l’utiliser dans un avenir proche !

L’essor des services bancaires sur smartphone

Il faut dire que les liens entre smartphone et banque ne se limitent pas qu’au paiement par carte, bien au contraire ! Depuis plusieurs années, les banques en ligne ont précipité la dématérialisation du compte bancaire. Et ce, dès l’ouverture, puisque vous pouvez souscrire à une formule de compte directement depuis votre smartphone auprès des banques en ligne ou des néobanques. La transmission des pièces justificatives peut par exemple se faire via de simples photos et la signature du contrat est électronique. Dans les banques en ligne et banques mobiles, la gestion du compte est elle aussi 100% dématérialisée. Les clients peuvent consulter leur compte directement sur le smartphone et paramétrer en direct des alertes pour les dépenses, en cas de solde bas pour le compte, etc. Les applications centralisent tout et permettent également au consommateur de contrôler les paramètres de sa carte : plafonds de paiement et de retrait, PIN, verrouillage / déverrouillage, etc. Avec une telle marche de l’histoire, nul doute que le paiement mobile n’est qu’une étape de plus dans la dématérialisation du compte bancaire.