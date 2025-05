ADDICTION ET TRAITEMENT

Addiction à la kétamine : des effets dévastateurs sur la vessie et l’appareil digestif de ceux qui en consomment

Encensée pour ses effets rapides sur la dépression résistante et testée pour traiter l’addiction à l’alcool, la kétamine connaît aussi une dérive préoccupante : son usage récréatif explose, entraînant des cas de dépendance sévère et des complications physiques. Une enquête menée auprès de plus de 270 usagers autoproclamés dépendants met en lumière les dangers d’une consommation mal encadrée, loin des promesses thérapeutiques.