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Blurred backgroundLes films "Karma" de Guillaume Canet, "Wicker" d’Alex Huston Fischer et Eleanor Wilson, "Une femme d’aujourd’hui" de Robert Guédiguian, "La Gradiva" de Marine Atlan, "Marie-Madeleine" de Gessica Généus, "Shaun le mouton : la bêêête d’Halloween" de Steve Cox et Matthew Walker sont à retrouver au cinéma cette semaine dès ce mercredi 21 octobre.
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ATLANTI-CULTURE

21 octobre 2026

A voir au cinéma cette semaine : "Karma" de Guillaume Canet, "Wicker" d’Alex Huston Fischer et Eleanor Wilson, "Une femme d’aujourd’hui" de Robert Guédiguian, "La Gradiva" de Marine Atlan, "Marie-Madeleine" de Gessica Généus, "Shaun le mouton : la bêêête d’Halloween" de Steve Cox et Matthew Walker

Les films "Karma" de Guillaume Canet, "Wicker" d’Alex Huston Fischer et Eleanor Wilson, "Une femme d’aujourd’hui" de Robert Guédiguian, "La Gradiva" de Marine Atlan, "Marie-Madeleine" de Gessica Généus, "Shaun le mouton : la bêêête d’Halloween" de Steve Cox et Matthew Walker sont à retrouver au cinéma cette semaine dès ce mercredi 21 octobre.

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MOTS-CLES

Karma de Guillaume Canet , Wicker d’Alex Huston Fischer et Eleanor Wilson , Une femme d’aujourd’hui de Robert Guédiguian , La Gradiva de Marine Atlan , Marie-Madeleine de Gessica Généus , Shaun le mouton la bêêête d’Halloween de Steve Cox et Matthew Walker , cinéma , culture , culture tops , sorties cinéma , films , longs-métrages , Karma , Guillaume Canet , Wicker , Alex Huston Fischer , Robert Guédiguian , Marie-Madeleine

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Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Antoine Le Fur pour Culture-Tops

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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Dominique Poncet pour Culture-Tops

Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).