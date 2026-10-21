ATLANTI-CULTURE

A voir au cinéma cette semaine : "Karma" de Guillaume Canet, "Wicker" d’Alex Huston Fischer et Eleanor Wilson, "Une femme d’aujourd’hui" de Robert Guédiguian, "La Gradiva" de Marine Atlan, "Marie-Madeleine" de Gessica Généus, "Shaun le mouton : la bêêête d’Halloween" de Steve Cox et Matthew Walker

Les films "Karma" de Guillaume Canet, "Wicker" d’Alex Huston Fischer et Eleanor Wilson, "Une femme d’aujourd’hui" de Robert Guédiguian, "La Gradiva" de Marine Atlan, "Marie-Madeleine" de Gessica Généus, "Shaun le mouton : la bêêête d’Halloween" de Steve Cox et Matthew Walker sont à retrouver au cinéma cette semaine dès ce mercredi 21 octobre.