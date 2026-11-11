POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLes films 15/18 de Cédric Kahn, L’âge d’or de Béranger Thouin, Ce qui nous mène à toi de Khalil Cherti, Il faut brûler maman d’Albert Dupontel, Everytime de Sandra Wollner sont à découvrir au cinéma cette semaine.
See image caption

ATLANTI-CULTURE

11 novembre 2026

A voir au cinéma cette semaine : 15/18 de Cédric Kahn, L’âge d’or de Béranger Thouin, Ce qui nous mène à toi de Khalil Cherti, Il faut brûler maman d’Albert Dupontel, Everytime de Sandra Wollner

Les films 15/18 de Cédric Kahn, L’âge d’or de Béranger Thouin, Ce qui nous mène à toi de Khalil Cherti, Il faut brûler maman d’Albert Dupontel, Everytime de Sandra Wollner sont à découvrir au cinéma cette semaine.

Photo of Dominique Poncet pour Culture-Tops
Photo of Antoine Le Fur pour Culture-Tops
Dominique Poncet pour Culture-Tops Go to Dominique Poncet pour Culture-Tops pageetAntoine Le Fur pour Culture-Tops Go to Antoine Le Fur pour Culture-Tops page

6 min de lecture

0:00min
100%

15/18 de Cédric Kahn - Avec Cédric Kahn, Sophie Guillemin, Jennifer Decker…

Lucia (Malou Khebizi) a dix-sept ans. Après y avoir déjà passé plusieurs séjours, la jeune fille retourne dans une unité de soins pédopsychiatriques de l’hôpital public, au sein de laquelle plusieurs jeunes de son âge sont internés. Un jour, un nouveau pensionnaire, Enzo (Kenji Peyran), est admis. Cette arrivée vient petit à petit bouleverser la fragile tranquillité du service…

La suite de cet article est réservée aux abonnés.

MOTS-CLES

L’âge d’or de Béranger Thouin , Ce qui nous mène à toi de Khalil Cherti , Il faut brûler maman d’Albert Dupontel , Everytime de Sandra Wollner , Cédric Kahn , Béranger Thouin , Albert Dupontel , George Michael , concert , cinéma , culture , culture tops

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Dominique Poncet pour Culture-Tops image
Dominique Poncet pour Culture-Tops

Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Antoine Le Fur pour Culture-Tops image
Antoine Le Fur pour Culture-Tops

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

1Crise sociale et financière : l’exil des capitaux français s’accélère à l’approche de la présidentielle 2027
2Mega El Niño vs Vortex polaire : le match qui risque de faire de l’hiver 2026/2027 une saison différente de tout ce que nous avons connu récemment
3Harcèlement, violence et anonymat numériques : l'affaire RealMarcel met les Insoumis face à leurs contradictions
4LFI utilisé par les services russes pour provoquer le chaos en France ? Ce que révèlent les emails du GRU hackés par les cyber activistes d’InformNapalm
5 Proviseurs, profs, policiers, pompiers, médecins etc : toutes ces professions qui craquent sur le front des tensions sociales
6MBS pris au piège d’une spirale infernale
7Facture à 180 milliards : les super riches fuient le Royaume-Uni face à la fiscalité imposée par les travaillistes