A voir au cinéma cette semaine : 15/18 de Cédric Kahn, L’âge d’or de Béranger Thouin, Ce qui nous mène à toi de Khalil Cherti, Il faut brûler maman d’Albert Dupontel, Everytime de Sandra Wollner

Lucia (Malou Khebizi) a dix-sept ans. Après y avoir déjà passé plusieurs séjours, la jeune fille retourne dans une unité de soins pédopsychiatriques de l’hôpital public, au sein de laquelle plusieurs jeunes de son âge sont internés. Un jour, un nouveau pensionnaire, Enzo (Kenji Peyran), est admis. Cette arrivée vient petit à petit bouleverser la fragile tranquillité du service…