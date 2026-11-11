ATLANTI-CULTURE
11 novembre 2026
A voir au cinéma cette semaine : 15/18 de Cédric Kahn, L’âge d’or de Béranger Thouin, Ce qui nous mène à toi de Khalil Cherti, Il faut brûler maman d’Albert Dupontel, Everytime de Sandra Wollner
Les films 15/18 de Cédric Kahn, L’âge d’or de Béranger Thouin, Ce qui nous mène à toi de Khalil Cherti, Il faut brûler maman d’Albert Dupontel, Everytime de Sandra Wollner sont à découvrir au cinéma cette semaine.
6 min de lecture
15/18 de Cédric Kahn - Avec Cédric Kahn, Sophie Guillemin, Jennifer Decker…
Lucia (Malou Khebizi) a dix-sept ans. Après y avoir déjà passé plusieurs séjours, la jeune fille retourne dans une unité de soins pédopsychiatriques de l’hôpital public, au sein de laquelle plusieurs jeunes de son âge sont internés. Un jour, un nouveau pensionnaire, Enzo (Kenji Peyran), est admis. Cette arrivée vient petit à petit bouleverser la fragile tranquillité du service…
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Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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