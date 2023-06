"A prendre ou à laisser" de Lionel Shriver : la fin de vie d’un couple très uni envisagée avec vivacité, malice et irrévérence

"A prendre ou à laisser" de Lionel Shriver est à retrouver aux éditions Belfond.

A prendre ou à laisser

De Lionel Shriver

Belfond

Traduit par Catherine Gibert

Parution le 26 janvier 2023

288 pages

22 euros

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Cyril, médecin pour le NHS (National Health Service) et Kay, infirmière, tous deux cinquantenaires, décident en 1991 de quitter la vie ensemble à quatre-vingts ans. Ils ne veulent pas connaître la déchéance insupportable de la vieillesse. Ils auront recours à un « poison » bien conservé dans leur frigidaire. Trente ans après, la date fatidique arrive : est-ce si facile d’accomplir un tel geste ? Un fossé semble se creuser entre le fameux pacte et sa mise en œuvre. Douze scénarios différents sont imaginés sur cette fin de vie programmée : des obstacles imprévus surgissent, de multiples péripéties se succèdent en cascade. En proie aux doutes ou à la panique, ils abandonnent à tour de rôle le projet.

Le Brexit et le Covid s’en mêlent : partir ou rester, telle est la question ; s’en aller en plein confinement tourne à l’absurde. Ils se retrouvent martyrisés dans un hospice, où tout est interdit, ou au contraire ils se prélassent dans un Ehpad de luxe ; ils bénéficient d’un traitement magique qui les rajeunit et leur offre l’immortalité : paradis ou enfer ? Ils seront même cryogénisés et se retrouveront dans une Angleterre qu’ils ne reconnaissent plus … bref, il est bien difficile d’en finir !

POINTS FORTS

L’intérêt du lecteur est stimulé par une construction originale presque musicale, à travers les douze variations sur le même thème. L’auteur revendique une « structure arboricole : tous les chapitres s’appuient sur un tronc commun, puis à un moment donné la narration bifurque comme la branche d’un arbre. On ne revient pas au point d’origine, mais on prend en compte le développement antérieur de chaque branche. »

Cyril, « Mr le socialiste », l’intellectuel posé, et Kay, curieuse et toujours pleine d’entrain, forment un couple très uni. Ils s’aiment tendrement comme au premier jour, ils ne peuvent se passer l’un de l’autre, tout en gardant leur jardin secret. Au quotidien, ils s’amusent de leurs manies et partagent les petits plaisirs de la vie comme leurs verres de cabernet.

Ils se moquent allègrement de leurs trois enfants ingrats et égoïstes. Leur fille aînée gâche sa générosité apparente, en jouant les utilités, dans une inversion des rôles ridicule, puisqu’elle traite ses parents comme des êtres irresponsables. Quant au dernier, il ne pense qu’à l’argent qu’il pourrait leur soutirer !

Rien n’échappe à l’ironie mordante de l’auteur : la longévité et son coût exorbitant, la maltraitance dans les Ehpad, l’incompréhension entre les générations séparées par un abîme culturel, les décisions absurdes des autorités politiques, l’insécurité et l’inefficacité de la police, jusqu’aux questions brûlantes des migrants, du racisme, du genre …

De nombreux dialogues permettent de confronter plusieurs points de vue et donnent de la profondeur aux propos tenus.

QUELQUES RÉSERVES

Certains scénarios futuristes pourront déconcerter les lecteurs.

ENCORE UN MOT...

Lionel Shriver, très inspirée, nous propose un roman d’une drôlerie irrésistible sur un sujet grave, en conjuguant la vivacité, la malice et l’irrévérence. Grâce à sa plume incisive et à son sens du détail savoureux, elle saisit à merveille la vérité des caractères, des comportements et des situations. Quelle liberté de ton, du plus provocant au plus touchant, et quel humour décapant à toutes les pages !

UNE PHRASE

« C’est assez original … de voir des gens se crêper le chignon à longueur de temps pour savoir s’il faut « quitter » l’UE ou y « rester ». Ils me donnent l’impression de débattre de notre propre dilemme. » p.47

« En se tenant par la main, ils s’embrassèrent avec fougue … Ce baiser déclencha une formidable vibration qui fit résonner toute une vie passée à deux, comme si leur mariage était une cymbale dont ils venaient de frapper le bord avec brio, d’un coup de maillet à tête de feutre. » p.273 ( Phrase souvent reprise comme un leitmotiv.°

L'AUTEUR

Née en 1957 en Caroline du Nord, Lionel Shriver a vécu dans plusieurs pays et se partage aujourd’huientre Londres et New-York. Elle a publié Il faut qu’on parle de Kevin (2006), La Double Vie d’Irina (2009), Double faute (2010), Tout ça pour quoi (2012), Big Brother (2014), Les Mandible : une famille, 2029-2047 (2017), Propriétés privées (2020), Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes (2021).