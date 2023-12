"À ma soeur et unique" : Nietzsche et sa sœur. Une biographie originale entre le récit romancé et le conte

Une biographie originale entre le récit romancé et le conte. Cela permet de déconstruire la mauvaise réputation de Nietzsche aux pensées personnelles maintenant reconnues alors qu’il fut considéré à travers le prisme laissé par sa sœur. L’auteur nous livre une description intéressante de ce penseur souffreteux , opposant sa faiblesse physique à ses capacités philosophiques et philologiques de conception et d’écriture.

Le portrait d’Elizabeth est terrible ; d’une sœur dévouée, elle devient une mégère autoritaire, possessive, bigote, raciste et vénale. Elle se vengera de cet esprit libre en le ramenant à cet état d’enfant chétif et souffreteux lors de la fin de vie de son frère, en éloignant sa mère et l’ami fidèle Franz Overbeck. Bien que son frère eût écrit à propos d’elle, « stupide dinde, vindicative et antisémite », elle se rend compte rapidement de la valeur de la pensée et des écrits de son frère. Prête à tout pour assouvir sa soif de richesses, sa « position sociale », même prête à trahir les écrits de son frère. Elle récupère les divers écrits, les ré-écrits, en écrit elle-même en les signant du nom de son frère, gérant ainsi l’œuvre de Nietzsche . Elle voudra toujours plus d’argent car elle mène grand train de vie. En ces temps troublés des années 1930, elle “se vendra” à Hitler, confortant ce dernier dans son antisémitisme et son fascisme, en faisant de Friedrich Nietzche un antisémite et un fasciste.

Guy Boley réhabilite le philosophe dans ce roman fleuve de 468 pages.