A LFI, ils ne sont pas antisémites mais tellement, tellement antisionistes qu’on s’y perd…

La visite de Jeremy Corbyn dans le cadre de a campagne électorale des candidats Nupes - LFI a suscité de nombreuses réactions.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Jeremy Corbyn a été invité pour participer à la campagne électorale des candidats de Nupes. Ancien patron du Labour il a été ecarté de la direction de son parti pour antisémitisme. Mais Mélenchon lui est resté fidèle, le considérant comme une victime de la "pieuvre sioniste".

Notons que le chef des insoumis sait se tenir. Il ne dit pas "pieuvre juive". Mais la merde dans un bas de soie reste de la merde ! Tout le monde aura compris, à Nupes et ailleurs, de qui Corbyn a été la victime.

Danielle Simonnet a été invitée par SOS Racisme à s’expliquer sur cette complexe question. A ceux qui lui disaient que la présence de Corbyn sur une photo en compagnie d'elle-même et de Danièle Obono était une "honte", elle a répondu : "parlons d’Israël !". Comme on insistait, elle a continué en dénonçant “la colonisation israélienne". Impossible de lui arracher une condamnation de l’antisemitisme !

Israël a beaucoup de défauts et le fait qu'il soit habité par des millions de Juifs n’est pas le moindre. C’est une question épineuse pour les mélenchonistes. N’allez pas croire que du côté de Jean-Luc et des siens, on souhaite qu'ils soient massacrés. Pas du tout car les insoumis, comme leur chef, savent se tenir. Ils ont le sens de la nuance. Ils veulent juste que les Juifs partent et que sur les décombres de Tel Aviv poussent des oliviers palestiniens…

