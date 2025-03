« Climat d'incertitude et de peur »

A la recherche de la liberté académique dans une Europe wokisée

Les universités européennes viennent de s’inventer une nouvelle cause : accueillir les chercheurs en détresse qui fuient les États-Unis de Donald Trump, qui aurait déclaré la guerre à la liberté académique. Mais la réalité est moins flatteuse. La censure, aux multiples visages, existe bel et bien des deux côtés de l'Atlantique, et il n'est pas certain que les naufragés de la recherche vont y gagner au change.