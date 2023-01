A la question "to be or not to be", les Danois ont répondu "to be" !

Une publicité du ministère danois de l'immigration et de l'intégration pour avertir les candidats à l'immigration des nouvelles restrictions plus strictes.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ames sensibles, abstenez-vous de lire l’article de Libération. Eloignez les enfants en bas âge de ce texte effrayant. Et sortez vos mouchoirs, car vos larmes vont couler…

Libération s’est donc intéressé au Danemark. Et ce que ce journal a découvert dépasse les limites connues de l’horreur. Il y a là-bas, selon ce journal, un phénomène inquiétant qu’il appelle « national-social-démocratie ». National-socialiste, Libération n’a pas osé mais y pense très fort.

Rentrons donc dans les détails du naufrage annoncé d’un pays qui fut pendant longtemps un laboratoire de la social-démocratie. Le précédent gouvernement danois, issu d’une alliance entre le centre et la droite, a adopté une politique anti-immigrationniste qui n’avait rien à envier à celle prônée par l’extrême droite. Il est en effet demandé aux nouveaux arrivants de se conformer aux us et coutumes danois. On frémit !

Puis la gauche sociale-démocrate est revenue au pouvoir. Et avec elle, un degré supplémentaire dans l’horreur a été franchi. Non content de pérenniser les mesures prises par la droite, les sociaux-démocrates danois les ont aggravées. En France, ni Zemmour ni Marine Le Pen ne sont allés jusque-là…

Les sociaux-démocrates danois ont décidé de confisquer aux nouveaux arrivants leurs objets de valeur. Ils s’en servent pour financer le séjour de ceux qui sont éligibles au droit d’asile. Continuons avec Libération. Et là, nous approchons des frontières de l’indicible. Les sociaux-démocrates au pouvoir à Copenhague demandent aux immigrés de s’engager à respecter l’homosexualité et l’égalité femmes-hommes. Des « valeurs progressistes », reconnait tristement le journal.

Pourquoi avoir publié ce texte, qui va déprimer les lecteurs de libération ? Dans la gamme des jeux sexuels, le masochisme occupe une place de choix. Toutes nos condoléances à Libération et ses lecteurs !

