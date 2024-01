7 étapes pour créer une association

Vous souhaitez monter une association, mais vous ne savez pas par où commencer ? Le processus est simple, mais il faut tout d’abord visualiser l’ensemble des actions à effectuer. Découvrez les 7 étapes à suivre pour une création d’association sans stress.

1. La conception du projet associatif

La création d’une association passe tout d’abord par la conception du projet. Il est important d’élaborer une vision claire et cohérente de celui-ci et d’en définir les objectifs, la mission et les valeurs.

Cette étape préliminaire vous aide à déterminer la pertinence sociale du projet, son impact potentiel et la manière dont il répond aux besoins de sa cible.

2. Le choix du statut juridique de l’association

4 statuts juridiques sont possibles pour une association qui peut être :

- de fait,

- agréée,

- déclarée,

- reconnue d’utilité publique.

Il est important d’étudier chaque statut pour comprendre lequel est le plus adapté à votre association.

3. La sélection du siège social

Cela implique la sélection d'une adresse légale qui détermine souvent la juridiction compétente. Il est nécessaire de considérer divers facteurs tels que la proximité des membres, la visibilité, et les coûts associés.

Le siège social est mentionné dans les statuts de l'association. Cette décision a son importance: elle impacte la vie quotidienne de la structure, en influençant par exemple les formalités administratives ou les rencontres régulières.