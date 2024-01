5 moyens de faire des économies sur vos dépenses d’énergie à la maison

Un ouvrier installe une pompe à chaleur dans une maison privée à Saint-Didier, dans l'ouest de la France, le 2 octobre 2023.

Atlantico : Il s'agit de revenir sur cinq conseils afin de limiter sa consommation d'énergie. Les plaques à induction vous semblent-elles nécessaires ?

Damien Ernst : Pour la cuisine, la consommation d'un ménage n’est pas très élevée, soit environ 2 kilowattheures. Avec une heure de consommation maximum par jour, cela représente 720 kilowattheures dans une année. Ce n’est pas grand-chose, même si je ne nie pas les avantages d’utiliser des plaques à induction. Par an, cela doit correspondre à une économie de 60 à 100 euros.

Qui de l’installation d’une pompe à chaleur ?

L’installation d’une pompe à chaleur est un bon conseil. Pourquoi ? Supposez que vous ayez un chauffage électrique. Comme il y a beaucoup de Français qui se chauffent au chauffage électrique, vous pouvez faire sur votre facture d'énergie une économie substantielle. Pour une pompe à chaleur ou une calorie électrique, vous allez générer deux, trois, quatre calories thermiques. Il y a un effet multiplicateur de la calorie électrique dans la pompe à chaleur, pour la transformer en calorie thermique. Donc ça c'est le bon conseil à la fois pour vous chauffer la maison, mais aussi, et on l'oublie trop souvent, pour générer de l'eau sanitaire.

Et pour le chauffe-eau ?

Tandis que la pompe à chaleur va prendre de la chaleur de l'extérieur pour l’emmener à l'intérieur de la maison, le chauffe-eau conduit la chaleur dans la cuve dans laquelle vous avez l'eau. Bien sûr, vous avez aussi des pompes à chaleur qui font chauffer de l'eau qui circule après dans les tuyaux de la maison.

Est-il recommandé de prendre le bus ou le vélo au lieu de sa voiture ?

Dans les villes, c’est recommandé oui. Je ne parle pas nécessairement des voyages, les longs voyages en train qui sont parfois quand même très coûteux. Mais si vous voyagez beaucoup en ville, mieux vaut prendre le bus.

Quant au vélo électrique, c'est dix kilowattheures d'énergie, donc dix kilowattheures pour 100 kilomètres. Une voiture, ça va faire 60 kilowattheures pour 100 kilomètres. Donc le vélo électrique est vraiment très utile si on veut diminuer sa consommation énergétique. Et il faut savoir qu'en ville, souvent, il y a une vitesse de déplacement qui est même supérieure à la vitesse de déplacement du véhicule, d’autant que les infrastructures sont de plus en plus satisfaisantes.

Avez-vous un autre conseil à donner pour réduire sa consommation ?

Le pommeau de douche écologique. C’est un petit changement auquel on ne pense pas nécessairement très souvent, mais qui peut apporter beaucoup en termes de qualité de la consommation.