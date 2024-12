Un décrochage évident

2000-2025 : petit bilan d’un quart de siècle d’histoire économique française

On compte deux événements majeurs sur cette période : nous avons fait face aux deux pires récessions documentées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sur les 25 dernières années. Il s’agit de la crise financière, qui a engendré la crise de la zone euro entre 2008 et 2010, puis de la crise économique provoquée par les conséquences de l’épidémie de Covid-19 entre 2020 et 2021.