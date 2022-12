1er juillet 1751 : L’Encyclopédie souffle l’esprit des Lumières sur le monde

Dimitri Casali publie « 100 dates de l'Histoire de France qui ont fait le monde » aux éditions Plon.

Dimitri Casali est Historien, spécialiste du 1er Empire et ancien professeur d’Histoire en ZEP, il collabore régulièrement avec la presse écrite, la radio et la télévision. Il est auteur d’une quarantaine d’ouvrages notamment : La France Napoléonienne (Albin Michel 2021), le Grand Procès de l’Histoire de France, lauréat du prix des écrivains combattants 2020 (Robert Laffont 2019), du Nouveau Manuel d’Histoire préface de J-P Chevènement (La Martinière 2016), de l'Altermanuel d'Histoire de France (Perrin), lauréat du prix du Guesclin 2011 ; l'Histoire de France Interdite (Lattès 2012). Par ailleurs, il est le compositeur du « Napoléon l’Opéra rock » et de l’« l’Histoire de France l’Opéra rock », spectacles musicaux historiques et éducatifs.

Grâce à ces dates : les Français ont pu s’affranchir très tôt de nos propres limites politiques ou religieuses. Nous avons fait de notre soif de connaissances et de progrès la clé de notre liberté et de celle des autres… peuples…. ».

La France domine la vie intellectuelle du XVIIIe siècle. Les philosophes des Lumières, les savants et les artistes de toute l’Europe font de Paris le centre de la culture et des arts, qui diffuse, dans le monde entier, des idées nouvelles. Tous cherchent à faire triompher les lumières de la raison sur les ténèbres de la superstition et de l’ignorance. Leurs cibles principales sont l’Église et l’absolutisme royal. Les idées des Lumières sont exposées dans un livre extraordinaire : l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Cette somme, publiée de 1751 à 1772, comprend 17 volumes de textes et 11 volumes de planches, soit 60 200 articles et 2 900 planches gravées. Une immense entreprise qui a pour ambition de rassembler les connaissances de son temps, tous domaines confondus : politique, religieux, économique, mathématique, physique… astronomie, mécanique, chimie, médecine, histoire naturelle, arts, littérature, agriculture, artisanat, etc. L’Encyclopédie connaît un succès considérable dans le royaume et à l’étranger, plus de 25 000 exemplaires en sont vendus à travers toute l’Europe jusqu’en 1789. Sa diffusion est facilitée par le statut de langue internationale du français, qui permet aux idées des encyclopédistes de transformer en profondeur toute la société occidentale.

Des maîtres d’œuvre infatigables

À Lire Aussi

8 juin 1637, le jour où Descartes a révolutionné la pensée occidentale

Fruit de près de vingt-cinq ans de travail, le périple littéraire du philosophe Denis Diderot et du mathématicien Jean d’Alembert fut long et semé d’embûches. Le second expose, dans un « Discours préliminaire », la philosophie de l’entreprise qu’il mena : « Il faut tout examiner, tout remuer sans exception et sans ménagement. » Qu’elles soient athées, agnostiques ou protestantes, toutes les bonnes volontés du siècle des Lumières participent à la rédaction de l’Encyclopédie. Au total, elle réunit 200 collaborateurs dont les plus grands esprits du temps : Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Turgot, Buffon, ou encore Daubenton.

Contre le pape et le roi

En avance sur leur époque, les encyclopédistes réclament notamment la liberté de pensée, la liberté d’expression, la tolérance religieuse et la liberté de culte. Ils dénoncent les emprisonnements arbitraires et la torture. Ils critiquent aussi la concentration des pouvoirs entre les mains de la seule personne du roi. La suppression des privilèges, l’égalité devant la loi et l’impôt seront les premières revendications de la Révolution, dès 1789.

Les résistances sont à la hauteur de ce chef-d’œuvre interdit à plusieurs reprises par Louis XV. Dans sa volonté de présenter la somme des connaissances accumulées depuis plus d’un siècle, l’Encyclopédie s’attaque directement au pré carré de l’Église, qui se considère comme dépositaire de l’ensemble du savoir. Dans sa philosophie même, l’Encyclopédie est fondée sur l’idée de progrès et entend démontrer que le bonheur de l’homme est entre ses mains à condition pour lui de se libérer de ses entraves. L’introduction de la notion de « bonheur atteignable » est fondamentale. Sous la pression ecclésiastique, la censure s’abat sur l’ouvrage jugé impie, dès 1752. Tout est mis en place au sein du Parlement de Paris afin d’obtenir du roi son interdiction totale. Cette condamnation n’est que la première d’une longue série, venant de Louis XV mais aussi du pape Clément XIII. Effrayé, l’éditeur André Le Breton pratiquera lui-même une première censure à l’insu de Diderot...

Une arme au service de la Révolution française

Malgré tout, l’Encyclopédie dispose quand même de soutiens de marque au plus haut niveau de l’État, comme la marquise de Pompadour, ou bien Malesherbes – chef de la Librairie, c’est-à-dire de la censure royale et futur ministre et président de l’Académie des sciences. Elle peut également s’appuyer sur un public éclairé qui souscrit au projet prometteur, malgré son prix élevé. Sans remettre en cause l’organisation de la société, l’Encyclopédie défend l’idée d’une monarchie tempérée, prônant la tolérance et donc opposée à l’absolutisme. Elle est une véritable arme politique et critique. Ainsi, elle contribue à former la génération des Lumières, qui influence, en 1775, les Treize Colonies déclarant leur indépendance, puis la France en 1789, Haïti en 1802 et toute l’Amérique du Sud, dès 1810. On peut aujourd’hui dire que l’Encyclopédie a été le creuset intellectuel des grands bouleversements éthiques, politiques et philosophiques du XIXe siècle à venir.

Extrait du livre de Dimitri Casali, « 100 dates de l'Histoire de France qui ont fait le monde », publié aux éditions Plon

Liens vers la boutique : cliquez ICI et ICI