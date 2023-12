"12 Hommes en Colère" : un huis clos orageux et sauvage

D'abord, on découvre leurs regards : clairs et déterminés. Douze hommes debout, face au public, mâchoires serrées prêtes à mordre, à déchiqueter leur proie. Cette dernière est un jeune homme de seize ans accusé d'avoir poignardé et tué son père.

Dans la salle des délibérations du tribunal de New-York, l'air est lourd, oppressant, l'orage menace. Les jurés bavardent, échangent des banalités pour dissiper l'ennui qui suinte sur les murs de ce huis clos.

Pour envoyer l'accusé à la chaise électrique, il faut l' unanimité, pour l'acquittement aussi. Début du vote, une simple formalité à priori, car l'inculpé (son nom ne sera jamais prononcé) possède déjà un casier judiciaire chargé et surtout, deux témoins à charge ont déjà porté l' estocade...

Soudain, le “juré numéro 8“, un architecte, prend la parole: ce gamin cabossé, maltraité par la vie, « nous lui devons bien quelques mots et un peu de notre temps. Ouvrons le débat. »

Dès lors, très vite, la machine judiciaire s'enraye, quelque chose cloche dans la narration des faits, des incohérences apparaissent dans les témoignages ; bref : un “doute légitime“ surgit.

Entre les jurés, la discussion tourne à l'aigre, certains en viennent aux mains. Au loin, l'orage gronde, éclate et pulvérise certitudes et préjugés.

Encore un tour de piste: six voix pour la mort, autant contre. Tensions dans les gestes, les regards, l'atmosphère reste électrique. Nouveaux scrutins : on en dira pas plus...