• Si la mise en scène et l’interprétation sont virtuoses, le texte ne réussit pas - ou trop rarement - à faire rire. La faute à un humour un peu désuet et parfois trop appuyé, plus qu’à la qualité de l’adaptation. Mais, une fois n’est pas coutume, l’essentiel n’est pas dans le texte, c’est son appropriation par la troupe qui en fait une œuvre très originale.