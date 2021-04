"Vivre avec nos morts" de Delphine Horvilleur : une femme rabbin, la première de France, raconte, avec talent, sensibilité et même drôlerie, des histoires face à la grande Tragédie… Un précieux texte de consolation

Ce livre respire l’intelligence, la délicatesse et l’émotion contenue. Avec un beau talent.

Et ce, sur un sujet difficile et pénible que la plupart du temps on fuit.

Le tour de force de Delphine Horvilleur est de nous y intéresser grâce à sa culture classique, religieuse et littéraire, mais aussi très moderne avec de belles références à la chanson et au cinéma.

Et aussi incroyable que cela puisse paraître à la lecture du titre, on sourit beaucoup et l’on rit même quelquefois, en tournant les pages sans jamais s’ennuyer.

Voyez l’histoire de Myriam, américaine obsédée par sa mort à venir, qui nous laisse à la frontière du rire et de l’effroi.

Et bien d’autres tristes, émouvantes , drôles, tirées de la tradition juive ou plus intimes racontées avec une magnifique empathie.

Ce rabbin fait preuve, au-delà de sa religion qu’elle nous fait mieux connaître, d’une humanité tendre qui devient universelle.

N’attendez de l’auteur aucune certitude ni aucun prosélytisme.

Elle nous livre en réalité ses doutes avec beaucoup de sincérité face aux grandes tragédies qu’elle évoque avec douleur, mais sans le moindre pathos,comme le ferait une petite fille aux yeux écarquillés devant la mort.

Par exemple devant l’assassinat d’Itsh’ak Rabin, le grand drame de sa jeunesse qu’elle revit avec une émotion si vive qu’elle nous gagne.

Mais c’est surtout la question de l’après qui l’intéresse, la vie de ceux qui restent prolongeant celle des morts qui leur passent le flambeau.

Je retiens encore cette belle définition du peuple juif, empruntée au poète Yehuda Amihaï ; elle ne vient ni de la géographie ni de la génétique, mais de la géologie : « des failles, des effondrements, des couches sédimentaires et de la lave incandescente ».