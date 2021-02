"Vingt intellectuels sous l’Occupation : des résistants aux collabos" de Laurent Wetzel : des intellectuels engagés dans des voies si différentes… Des portraits éclairants et mesurés

Comme l'annonce son titre, ce livre trace le portrait d'une vingtaine de figures intellectuelles qui ont animé l'Etat français, la Résistance intérieure ainsi que la France libre hors du territoire métropolitain, entre l'été 1940 et la Libération de 1944 -1945.

Sa forme est originale : vingt chapitres, répartis en trois parties d'inégale importance, chacun portant sur un personnage différent :

Huit résistants qui s'engagèrent, ouvertement ou dans la clandestinité, à l'intérieur et au dehors du territoire (Pierre Brossolette, entre Londres et la France, René Cassin et Jacques Soustelle auprès du général de Gaulle à Londres et ailleurs ; deux femmes au destin hors norme (Germaine Tillion et Simone Weil). Trois d'entre eux finirent en martyr (Marc Bloch, Pierre Brossolette et Jean Prévot alias Capitaine Goderville) ;

Huit collaborateurs entraînés par leur fanatisme antisémite ou national-socialiste (Brazillach, Déat, Drieu la Rochelle, Hütter, Soulès) ; par leur loyalisme envers Vichy et le maréchal Pétain (Mgr Baudrillart), parfois par l'hitlérisme ou par un européisme germanophile (Benoît-Méchin, Drieu, Jamet).

Et quatre personnalités inclassables et que l'auteur considère comme « ambivalentes » complètent ce panorama : Raymond Aron, Jean-Paul Sartre, Georges Pompidou et François Mitterrand dont les parcours sont à la fois très différents les uns des autres et suffisamment contrastés pour laisser entendre, qu'une vive intelligence, un fin sens politique ainsi qu'une bonne dose de cynisme (pour Sartre et Mitterrand) ou de stoïcisme (pour Aron et Pompidou) contribuent à rendre certains parcours intellectuels durables, résilients voire exemplaires !