"Venus d’ailleurs, matériaux et objets voyageurs" au Musée du Louvre : une lumineuse invitation au voyage

De multiples matériaux d’origine animale, minérale ou végétale, ont été travaillés dès l'Antiquité par les artistes, auxquels ils ont fourni un univers de création. Cet univers s’est étendu pour nombre d’entre eux, notamment au XVIème siècle, grâce à la multiplication des échanges techniques et substantiels. Ivoire, nacre, ébène, écaille, calebasse, ces nouveautés accessibles par les routes commerciales enrichissent de leurs couleurs, de leurs reflets, de leurs formes et de leurs textures les pièces artistiques de tous les continents, renouvelant leur approche des arts décoratifs ou de la peinture. Les trésors lointains deviennent en eux-mêmes des bibelots, des sujets de natures mortes. On les trouve notamment dans les cabinets de curiosités des nobles européens qui collectionnent les objets extraordinaires ou exotiques.

Cet exotisme devient un sujet de choix pour les peintres occidentaux qui représentent des autruches, des lions ou des rhinocéros. L’art et ses procédés qui se renouvellent ainsi fleurissent en Asie, où les dynasties conquérantes se réapproprient les traditions locales, en Afrique, où l’art des pays subsahariens puise son inspiration dans celui de l’Egypte Ancienne. En Amérique, les Franciscains établis au Mexique s’inspirent du savoir des Indiens pour créer de nouvelles couleurs. L’Océanie est également porteuse de découvertes esthétiques, pour l’Asie comme pour l’Europe, notamment grâce au commerce des plumes des oiseaux de paradis. Cette exposition présente des objets (principalement des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles) créés à partir d’échanges nés de voyages (d’un point de vue thématique, matériel ou technique) à travers des pièces rares et étonnantes.