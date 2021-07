"Une histoire populaire du football" de Mickaël Correia : populaire et subversif, vive le foot

Il est toujours utile de revenir à l’origine des choses. Le livre met parfaitement en perspective la naissance du football parmi les ouvriers, contre l’opposition et le mépris des classes dominantes. Il raconte comment ce fut un moyen privilégié pour réunir une peuple, une communauté, une classe sociale, ou comment les femmes en furent longtemps – jusqu’à nos jours – privées car jugées incapables de le pratiquer correctement.

Le football est universel. L’auteur, grâce à une documentation exceptionnelle, remonte le cours du temps et des événements. Il porte un regard panoramique sur cette culture alternative, aux antipodes du foot business. Partout dans le monde – il n’y a pas de sport qui soit plus pratiqué – dans toutes les communautés, le football est à la fois une passion qui rassemble, mais peut aussi déchirer, ainsi qu’un vecteur de d’identification et d’unification.

Bien avant devenir trop souvent cette vitrine du mauvais goût et de comportements douteux, le football fut, et demeure encore, une passion commune qui rassemble et unit autour de causes partagées, de combats ambitieux, d’espoirs et de rêves impossibles qui finalement se réalisent. Le football a toujours été une poche de résistance libertaire contre les institutions qui cherchaient à utiliser sa popularité. Une histoire populaire du football est un livre engagé, comme son auteur.