"Une affaire d'Etat, la tentative de sabordage du Nucléaire français" de Bernard Accoyer et Chantal Didier : Une enquête approfondie, des constats qui fâchent !

La filière nucléaire française, créée au lendemain du premier choc pétrolier des années 1970, a doté la France de moyens de production d'électricité très importants. Cette filière, qui a pourtant été un fleuron du savoir-faire français dans le monde, qui permet aux Français de payer le KWH le moins cher d'Europe, qui n'émet que 6 à 10 gr de carbone par KWh produit (contre 1000 gr pour les centrales à charbon et environ 500 gr pour les centrales au gaz,), n'a de cesse d'être remise en cause depuis 30 ans. Bernard Accoyer, médecin, député et ancien Président de l'Assemblée Nationale, présente dans cet essai la lente dégradation des moyens en recherche et investissements, au nom d'une idéologie anti nucléaire empruntée à l'écologie politique des années 70. Et attisée par l'anti nucléarisme allemand, et quelques autres probables industriels et politiques, qui vendent du gaz, des éoliennes, des panneaux solaires, et des centrales nucléaires - Russie, Chine et Etats Unis.

La France ne perd-elle pas la tête en acceptant de diminuer la part de l'électricité de source nucléaire, peu chère à produire et très bas carbone, pour un mix énergétique prétendument vertueux, subventionnant l'électricité éolienne et solaire, induisant le recours à ces centrales thermiques quand il n'y a ni vent ni soleil ? Sans renier la nécessité de la diversification des sources de production d'électricité et de maîtrise du réchauffement climatique, la démonstration de cet entêtement idéologique à "sortir du nucléaire", la dénonciation de cette absurdité technologique, économique et commerciale sont l'objet de cet essai.

À Lire Aussi

"Nucléaire, la grande méprise des anti-nucléaires" de Pierre Audigier : Un essai expert et paradoxal sur un sujet complexe