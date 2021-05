"Un voisin trop discret" de Iain Levison : n’est pas tueur qui veut. Une critique sévère et humoristique de la présence américaine en Afghanistan

Aux USA, un sexagénaire sort de chez son médecin, désolé d’être en bonne santé. En rentrant chez lui, il croise sa voisine, Corina et son fils et lui, si peu sociable habituellement, échange quelques mots. A travers la cloison il entend que la jeune femme est désespérée car son compte en banque a été vidé. Elle est mariée à Grolsch, militaire des forces spéciales, sniper. Kyle, lui aussi militaire dans les forces spéciales, demande à son amie d’enfance, Madison de l’épouser.

En fait il est homosexuel et c’est très mal vu si on veut réussir sa carrière. Elle accepte car cela lui procure sécurité et soins gratuits pour son fils. En Afghanistan, Grolsch et Kyle se retrouvent dans la même unité. Grolsch ne respecte pas la procédure lors d’une mission et ils risquent tous les deux d’être rétrogradés. En rentrant, Kyle craignant de ne jamais être promu, en parle à Madison et pour « régler le problème » ils décident de tuer Grolsch.