"Un papillon, un scarabée, une rose" d'Aimee Bender : relation mère-fille... un livre de dentellière, toujours délicat

A la fois enquêtes familiales et fantasmagories inquiétantes, les romans d’Aimee Bender font vaciller ses personnages et le sens du réel du lecteur. Dans Un papillon…, elle suit les chemins détournés qui lui sont chers. Comme dans La Tristesse du gâteau au citron, roman qui l’a fait largement connaître, ou dans L’Ombre de moi-même, son personnage vit l’expérience de perceptions-limites. Un papillon… est un livre aussi singulier que l’esprit d’une petite fille de sept ans qui cherche ses ancrages dans un monde en plein chaos maternel, pétri d’irrationnel et de pensée magique. La mère folle et l’enfant impuissante croient toutes les deux au pouvoir angoissant de la pensée et des paroles sur les objets, eux-mêmes capables d’autonomie : un papillon s’échappe d’un abat-jour, un scarabée naît d’une page vierge, une rose se détache du motif d’un rideau... L’une sombre dans la psychose tandis que l’autre essaie de trouver ses contours à l’intérieur du monde. Elles s’aiment passionnément sans pouvoir vivre ensemble.

La petite fille Francie est très bien vue. Aimee Bender la décrit percevant tout dans l’angoisse faute de réussir à énoncer. A travers ce personnage et sans jamais céder à la facilité des explications psychologiques, ni aux clichés de la violence des rapports familiaux, elle nous parle de la douloureuse construction de soi et de la tout aussi douloureuse reconstitution de la mémoire, les deux étant liés. Elle nous parle aussi de la survivance de notre enfant intérieur : ainsi, devenue adulte, Francie continuera de porter un regard personnel sur les objets, gagnant sa vie en les chinant et les restaurant ; elle nourrira le projet de rassembler les éclats du passé, mais à sa manière propre, se nichant chaque matin dans l’espace utérin de la tente qu’elle a dressée sur son balcon, alors que d’autres iraient s’allonger sur le divan.

Enfin, par le prisme du couple Francie/Elaine, couple plus grand que nature, Aimee Bender interroge l’air de rien toute relation mère/fille. « Toute mère est sauvage » écrit la philosophe et psychanalyste Anne Dufourmantelle, car elle voudrait garder l’enfant en elle ; pour devenir lui-même, l’enfant doit rompre cet enchantement, « au risque, poursuit Anne Dufourmantelle, d’abandonner la mère à la mélancolie et de traverser la peur d’être lui-même abandonné ».