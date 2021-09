"Tout s'est bien passé" de François Ozon : adapté du récit éponyme d’Emmanuèle Bernheim, dominé par la prestation d’un bouleversant André Dussollier, le nouveau François Ozon interroge, passionne, fascine…

– LA VOIX D’AÏDA de Jasmila ZBANIC avec Jasna DURICIC, Izudin BAJROVIC…

Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d’anglais bosniaque, Aïda est réquisitionnée comme interprète auprès des Casques bleus stationnés aux abords de la ville. Leur camp déborde de gens qui, terrorisés par l’arrivée imminente de l’armée serbe viennent y chercher refuge. Pressentant que le pire va arriver, Aïda va chercher à exfiltrer son fils et son mari. Mais rien ne va se passer aussi facilement qu’en sa qualité de travailleuse pour l’ONU, elle le croit …

La cinéaste bosniaque Jasmila Zbanic ( Sarajevo, mon amour Ours d’Or à Berlin en 2006, Le Choix de Luna, Les Femmes de Visegrad et One Day à Sarajevo ) cherchait à revenir sur l’un des plus atroces crimes de guerre ( 8000 morts civils ) jamais commis sur le sol européen depuis la seconde guerre mondiale. Malgré d’énormes difficultés financières ( la Bosnie ne peut produire qu’un film par an ), elle a réussi à tourner ce film fort, sous haute tension, à mi-chemin entre le thriller et le huis-clos. Dans le rôle-titre, la comédienne serbe Jasna Duričic déploie une énergie incroyable, nous émeut à chaque instant.

Recommandation : 4 coeurs

- SANS SIGNE PARTICULIER de Fernanda VALADEZ - Avec MERCEDES HERNANDEZ, David ILLESCAS, Juan Jesûs VARELA…

Mexique, aujourd’hui. Magdalena n’a plus de nouvelles de son fils, Jesûs, depuis qu’il est parti en bus, voici deux mois, rejoindre la frontière avec les Etats-Unis. Partie à sa recherche, elle rencontre Miguel, un jeune mexicain expulsé par les Etats-Unis qui veut retrouver son village et sa mère. Ils vont traverser ensemble des territoires abandonnés par leurs habitants qui fuient les gangs. Leur quête les conduira à une vérité inattendue.

Un film qui nous confronte aux disparitions, enlèvements et meurtres qui gangrènent la frontière Mexicaine… On s’attend à un énième dérivé de Border Run ( Gabriela Tagliavini, 2013 ) ou de Extreme Préjudice (Walter Hill, 1987), et on a tout faux ! Premier film de la réalisatrice Fernanda Valadez (39 ans), Sans signe particulier est un road movie splendide, passionnant, poétique et magnifiquement filmé). Atouts supplémentaires il a l’exactitude d’un documentaire et la tension d’un film à suspense. Si on ajoute à cela qu’il est un hommage au courage et à la solidarité, on comprendra qu’il est un film à ne pas rater, qu’on s’intéresse ou pas à son sujet : les tensions liées aux problèmes d’immigrations à la frontière américano-mexicaine.

Recommandation : 4 coeurs

– STILLWATER de Tom McCarthy - Avec Matt Damon, Abigail BRESLIN, Camille Cottin…

Foreur de pétrole du fin fond de l’Arizona, Bill Baker (Matt Damon) vient à Marseille rendre visite à sa fille incarcérée pour meurtre à la prison des Baumettes. Persuadé qu’elle est innocente, il décide de s’installer dans la cité phocéenne pour la faire innocenter. Ne parlant pas français, il va demander de l’aide à une comédienne bilingue (Camille Cottin), mère célibataire d’une petite fille, avec qui il va se lier amitié…

Présenté hors compétition au dernier festival de Cannes, signé Tom McCarthy (oscarisé pour Spotlight), Stillwater est un drôle de film : bourré de rebondissements - souvent improbables –, il hésite entre thriller, drame familial et… romance. Le résultat de cette valse entre genres est qu’on n’est pas aussi transporté qu’on pouvait s’y attendre à la lecture du « pitch », inspiré de l’histoire vraie d’une jeune Américaine qui fut emprisonnée pendant quatre ans à la suite du meurtre d’une de ses amies. Dommage ! Car dans ce film de 2h30, co-scénarisé par le cinéaste américain et les français Noé Debré et Thomas Bidegain, Marseille et ses quartiers Nord sont formidablement bien filmés, Matt Damon est sensationnel dans un rôle de costaud bouseux au coeur tendre et, comme à son habitude, Camille Cottin impressionne par cette façon qu’elle a de jouer juste, sobre, avec un naturel inouï.

Recommandation : 3 coeurs

- LA TROISIÈME GUERRE de Giovanni ALOI – Avec Anthony BAJON, Leïla BEKHTI, Karim LEKLOU…

Venant tout juste de terminer ses classes à l’armée, le jeune provincial Léo Corvard ( Anthony Bajon ) écope, à Paris, d’une mission Sentinelle. Flanqué d’un collègue ( Karim Leklou, comme d’habitude, impeccable) et d’un supérieur, en l’occurrence « une » supérieure, ( Leïla Bekhti, comme d’habitude aussi, d’une justesse impressionnante ), le voilà qui arpente les rues de Paris. A force d’attendre une action qui n’arrive jamais et de faire face à un ennemi qui reste invisible, Léo va perdre les pédales…

Pour son premier long métrage, le jeune réalisateur italien Giovanni Aloi – qui a sûrement lu le Désert des Tartares de son compatriote Dino Buzzati – a choisi de traiter des ravages psychologiques qu’engendrent l’inaction et le désœuvrement sur des jeunes qui s’engagent dans l’armée pensant en découdre avec un ennemi bien réel et qui s’aperçoivent que la lutte contre le terrorisme passe aujourd’hui plus souvent par la dissuasion que par l’emploi des armes…Tourner en plein Paris un « film de guerre », mais sans aucune image de combat ni d’adversaires, le pari était risqué. Malgré quelques maladresses de scénario, Giovanni Aloi le gagne, en grande partie grâce à sa distribution à commencer par le jeune Anthony Bajon dans le rôle du soldat Léo. L’épaisseur de jeu peu commune de ce jeune acteur au visage poupin lui avait valu de remporter à 23 ans l’Ours d’argent à la Biennale de Berlin pour son rôle dans La Prière.

Recommandation : 3 coeurs