"Tout le monde déteste la police" ?. "C'est juste une moquerie"...

Dans certaines manifestations, on entend souvent "tout le monde déteste la police". On a entendu ça également à la Fête de l'Humanité où sous l'impulsion d'un rappeur importé de banlieue, la foule a repris ce slogan.



Il arrive que ceux qui détestent la police passent à l'acte. Des flics sont assassinés, d'autres égorgés et on essaye parfois de les brûler vivants dans leur véhicule. Ainsi la "moquerie" devient chaire.



Darmanin et les syndicats policiers s'indignent de ce qu'ils ont entendu à la Fête de l'Humanité. Embarrassés, les dirigeants du PC condamnent.



Mais pas Jean-Luc Mélenchon. Très en verve, il a vu dans ce "tout le monde déteste la police" une "moquerie". Pour lui, c'est gentiment anodin et primesautier et il n'y a pas de quoi en faire un plat.



D'ailleurs, a-t-il ajouté, "la Fête de l'Humanité n'est pas une fête paroissiale". On s'en doutait. Et Mélenchon a pris soin de préciser que même lors des fêtes paroissiales, "on se moque des curés". N'étant pas très catholique, j'ignore ce qui se passe à ces fêtes. Se pourrait-il qu'on y scande "tout le monde déteste les curés" ?



Puis Mélenchon a appelé Brassens à la rescousse qui, a-t-il indiqué - se "moquait des cognes". Du temps de l'auteur de "Gare au gorille", les banlieues étaient-elles gangrenées par le trafic de shit, par l'islamisme et regorgeaient-elles de Kalachnikov ? Est-ce qu'on tuait des cognes à cette époque ? Ne croyez pas pourtant que Mélenchon soit détestable : il est juste méprisable.