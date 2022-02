"The Club" : un drame social et familial qui nous plonge dans la Turquie des années 1950

Ce drame social et familial nous plonge dans l’histoire de la Turquie des années 1950/1955 plus largement de l’Empire Ottoman et plus précisément à Istanbul. Libre, cosmopolite, multiculturelle, la ville va devenir le siège des conflits qui ont éclaté entre les différentes communautés religieuses ; c’est l’époque des pogroms menés contre les grecs, chrétiens orthodoxes, les juifs et les arméniens.

C’est l’époque aussi où va se renforcer la discrimination envers les non musulmans, lesquels contrairement aux musulmans vont être soumis à des taxes financières d’une telle ampleur que la majorité d’entre eux va devoir s’exiler; ce qui fut d’abord un objectif caché du gouvernement de l’époque va ainsi être révélé au grand jour avec cette chasse aux sorcières.

The Club nous fait vivre la montée progressive de ce « racisme » d'État avec ses corollaires de peur et de violence.

Si la 1ère partie de la série nous fait partager des conflits familiaux, intimes et amoureux, ce n’est que dans sa 2nde partie que la dimension politico-sociale va être dévoilée jusqu’à son apogée lors du dernier épisode.