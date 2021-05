"Téléréalité" d'Aurélien Bellanger : la téléréalité n’est pas aussi stupide qu’on le croit

Aurélien Bellanger s’est fait connaître dès son premier roman, La théorie de l’information en 2012 dans lequel il raconte l’histoire, romancée, de Xavier Niel, du minitel rose à l’internet. C’est un peu sur ce modèle qu’est construit son quatrième et dernier roman, Téléréalité. Entre temps, il aura fait paraître deux autres romans, L’aménagement du territoire, en 2017, histoire brillante et romanesque du développement du TGV dans notre pays et en 2019 Le continent de la douceur, une œuvre romanesque très subtile autour de la construction européenne.

Aurélien Bellanger a une personnalité riche et protéiforme, auteur de nouvelles, de pièces de théâtre et d’essais, chroniqueur dans les Matins de France Culture et la Clique de Mouloud Achour sur Canal + et enfin acteur dans plusieurs films de Justine Triet.