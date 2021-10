"Tananarive" : Quelques vieux fourneaux en plus ?

Tananarive fait partie de ces BD qu’on n’a pas envie de lâcher une fois qu’on a commencé à la lire. Tout est en maîtrise, que ce soit le scénario très intelligemment construit, ou le dessin qui frôle la perfection.

Côté scénario, Mark Eacersall nous entraîne dans une intrigue improbable, remplie de fausses pistes et de coups de théâtre, sans qu’à aucun moment on trouve cela invraisemblable. La belle idée de son récit est de faire vivre cette aventure aux deux personnages, Amédée, le vivant, et Jo, le mort, dans un dialogue impossible et pourtant très bien mené. La façon dont Jo arrive à se justifier de sa mythomanie est très savoureuse, surtout quand on y oppose la colère à peine rentrée de son ami. Et Eacersall imagine une fin à ce récit, tout en émotion et en poésie, qui nous laisse une petite larme au coin de l’œil quand on referme cette BD.

Le dessin est très abouti, ce qui n’est pas surprenant, quand on a aux commandes l’auteur d’Il était une fois en France, une très belle saga sur fond de seconde guerre mondiale en 6 tomes, parue chez Glénat. Mais étrangement, lorsqu’on découvre le dessin de cette BD, on pense d’abord à une autre saga, celle des Vieux Fourneaux, dessinée par Cauuet.

Mais peu importe, car le dessin est surtout très réussi et nous réserve de très jolies images, comme ces mélanges d’ambiance dont vous trouverez un exemple dans l’illustration retenue pour cette chronique.