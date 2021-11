"Si on chantait" de Fabrice Maruca : sur fond de chansons françaises, le premier long métrage du créateur de la série "La Minute Vieille". Un "feel good movie" musical porté par un quatuor d’acteurs épatants

— ALBATROSdeXAVIER BEAUVOIS — Avec JÉRÉMIE RENIER, Marie-Julie MAILLE…

Père exemplaire d’une petite fille née d’une femme qu’il veut épouser, Laurent, commandant de gendarmerie à Étretat (Jérémie Rénier,) essaie de gérer au mieux les incidents sociaux générés par la misère sociale dans sa région. Un jour, voulant sauver du suicide un de ses copains agriculteurs bio acculé à la faillite, il le tue accidentellement. Sa vie bascule. Rongé par le remords, il se mure dans le silence et finit par prendre le large, seul à bord d’un bateau, pour y chercher, peut-être, une rédemption…

Le réalisateur du Petit Lieutenant est de retour avec ce drame bouleversant inspiré d’une histoire vraie. Il l’a lesté d’encore plus de vécu en le situant dans une région qu’il connait bien et pour cause : c’est la sienne. Le résultat est ce film qui a la puissance réaliste d’un documentaire et la sensibilité dont est capable le réalisateur de Des Hommes et des dieux. Portépar un Jérémie Rénier impressionnant et une mise en scène magnifique de poésie et de beauté formelle, Albatros est l’un des films les plus poignants et les plus forts de ce début novembre.

Recommandation : 4 coeurs

- LES OLYMPIADESde Jacques AUDIARD - Lucie ZHANG, MAkita SAMBA, Noémie MERLANT…

Ça commence par des plans de ces barres d’immeubles vertigineuses qui abritent des centaines de logements dans le 13ème arrondissement de Paris, baptisées « Les Olympiades » à leur naissance à la fin des années 60. Et puis soudain, la caméra pénètre dans l'un de ses appartements. Il est occupé par deux colocataires, Emilie, une jeune femme d’origine chinoise employée dans une entreprise de télémarketing en attendant un emploi à la hauteur de son diplôme de Sciences Po, et Camille, un prof de français candidat à l’agrégation, à la sexualité très « affirmée ». Ils sont devenus amants. Mais Camille, le Don Juan, va bientôt s’intéresser à Nora, une jeune provinciale mal dans sa peau, qui va elle-même bientôt être subjuguée par Amber, une « cam-girl » décomplexée qui gagne sa vie en vendant ses performances sexuelles sur le Net…

Librement inspiré de trois nouvelles graphiques de l’auteur de BD américain Adrian Tomine le nouveau film de Jacques Audiard — co-écrit avec Céline Sciamma et Léa Mysius — dresse la carte du Tendre de la génération des trentenaires d’aujourd’hui, une génération accro aux réseaux sociaux, enfermée sur son individualisme, angoissée par l’avenir et donc incapable, notamment, de se projeter dans des histoires sentimentales au long cours. Dans la filmographie de son cinéaste, Les Olympiades est un OVNI. D’abord parce que, sauf le temps d’une seule séquence, il est en noir et blanc — et c’est somptueux —, ensuite parce qu’il a des allures de chronique sentimentale, un exercice dans lequel le réalisateur des Frères Sister à l’univers plutôt viril ne s’était encore jamais aventuré. Aussi édifiant qu’élégant.

Recommandation : 4 coeurs

— PINGOUIN ET GOÉLAND ET LEURS 500 PETITS de Michel LECLERC. DOCUMENTAIRE.

Pour l’état civil, ils étaient Yvonne et Roger Hagnauer, mais tout le monde les avait appelés par le surnom qu’ils s’étaient donné, Pingouin et Goéland. C’étaient deux intellectuels, pacifistes et syndicalistes, qui pour n’avoir pas pu faire d’enfants ensemble, en accueillirent des centaines dans leur Maison d’enfants de Sèvres, cachant au gouvernement de Pétain, entre les années 1941 et 1944, que parmi leurs petits pensionnaires orphelins se trouvaient des dizaines d’enfants de parents déportés…

Pour faire revivre l’histoire de ces deux êtres magnifiques de courage et d’humanité - qui faillirent pourtant être un temps accusées de collaboration parce que leur institution avait été créée avec le soutien de Vichy ! - le cinéaste Michel Leclerc s’est fait documentariste. Composé d’archives, personnelles ou historiques, de témoignages d’anciens pensionnaires et de séquences animées, son film raconte comment ces éducateurs d’exception sauvèrent de la dépression des gamins traumatisés, comment aussi, par leur pédagogie ouverte sur le monde, ils en firent des êtres, à la fois libres et tolérants. Le réalisateur du Nom des gens dévoile pourquoi Pingouin et Goéland lui tenait tant à cœur : sa mère (aujourd’hui décédée) compta parmi les petits pensionnaires juifs orphelins de l’Institution de Sèvres. A la fois prenant, bouleversant, poétique, provocateur, et drôle.

Recommandation : 4 coeurs

- BURNING CASABLANCA de Ismaël EL IRAKI - Avec Khansa BATMA, Ahmed HAMMOUD, Saïd EYS…

Rock star héroïnomane déchue, Larsen Snake est torturé à cause d’une dette de jeu. Après l’avoir réglée en cédant les droits de son catalogue musical, il retourne dans sa Casablanca natale où il rencontre Rajae, une prostituée à la voix d’or. Au fil de leur errance commune, tous les deux tombent éperdument amoureux l’un de l’autre. Mais leur passion est vite rattrapée par leur passé et le couple prend la route du désert pour échapper à ses démons…

Entre sa séquence d’ouverture qu’on dirait signée par Tarantino et celle de sa fin, qu’on pense piquée à Sergio Leone, Burning Casablanca raconte une incandescente histoire d’amour que n’aurait pas reniée le David Lynch de Sailor et Lula. Ce premier film passionnant emprunte à beaucoup de cinéastes ? Et alors ? Loin d’être le copié-collé d’aucune des oeuvres des cinéastes précités, il a sa personnalité propre, qui est le reflet de celle de son créateur, Ismaël El Iraki, un jeune réalisateur diplômé de la Femis, dingue, non seulement de ciné, mais de musique rock. Une passion que le primo-cinéaste assume au point de laisser des morceaux se jouer en entier au risque de déséquilibrer le rythme du film. A dire vrai, on se fiche pas mal que la narration de ce dernier tangue assez fort par moments, tant il nous emballe . Son histoire d’amour si singulière , sa façon de « dézinguer », au passage, la rigidité de la société patriarcale marocaine, ses personnages, dont tous échappent à la banalité, la beauté et l’amplitude de son « filmage » (c’est du CinémaScope) et aussi le jeu, incandescent, de ses interprètes, dont celui de Khansa Batma, la rock star marocaine qui fait ici sa première apparition à l’écran… tout est enthousiasmant. On comprend que ce drame décapant et même « incandescent » - selon les dires mêmes de son réalisateur - ait enflammé la Mostra de Venise 2020 où il était présenté dans la section Orizzonti (l’équivalent d’Un Certain Regard à Cannes). Attention, il sort en France avec la mention « interdit aux moins de 12 ans »

Recommandation : 4 coeurs

— COMPARTIMENT 6 de Juho KUOSMANEN - Avec Seidi HAARLA , Yuriy BORISOV…

Fin des années 90 en Russie, peu de temps après la dissolution de l’Union soviétique. Une jeune étudiante finlandaise en archéologie entreprend un long voyage en train pour découvrir les pétroglyphes (gravures rupestres préhistoriques) de Mourmansk, la plus grande ville du cercle polaire arctique. Dans son compartiment, déjà installé, un jeune homme russe lui annonce qu’il se rend, lui aussi, dans cette même ville. Il ne va pas s’avérer être un compagnon de voyage parfait. Fruste, grossier, provocateur, alcoolisé en permanence, il va même, par jeu, simuler d’agresser l’étudiante. Au fil du périple, pourtant, l’incompréhension entre ces deux êtres que tout oppose — langue maternelle, culture, caractère, profession ( il est ouvrier), et aussi, sexualité (il est hétéro, elle, homo) — va finir par se muer en attraction irrésistible…

Adapté d’un roman de Rosa Liksom ( une écrivaine finlandaise majeure, mais trop peu connue en France), Compartiment 6, le deuxième film de Juho Kuosmanen (Olli Mäki, Prix Un certain regard à Cannes en 2016) relate donc l’histoire d’une rencontre improbable entre deux êtres radicalement différents. D’une intensité allant crescendo, se déroulant dans un monde sans smartphone (une exception qui mérite d’être soulignée), ce huis-clos contemporain, mis en scène avec une maestria d’autant plus remarquable qu’il se passe presque entièrement dans un train sans jamais provoquer l’ennui, avait raflé le Grand Prix au dernier Festival de Cannes. Une récompense amplement méritée pour ce film porté par deux comédiens sensationnels.

Recommandation : 4 coeurs

— MY SON de Christian CARION — Avec James McAVOY, Claire FOY…

Casquette vissée sur la tête, Edmond Murray roule à toute allure sur une route qui longe un Loch (un lac) au cœur des Highlands. Son ex-femme, en larmes, lui a laissé un message selon lequel Ethan, leur fils de 8 ans, aurait disparu du camping où il passait ses vacances avec d’autres enfants. Rapidement la piste de l’enlèvement s’impose. En menant son enquête, Edmond Murray va se transformer en justicier…

Quatre ans après Mon garçon qu’il avaitréalisédansles montagnes françaises avec Guillaume Canet en tête d’affiche, Christian Carion en propose une autre version tournée en Ecosse cette fois, avec dans le rôle du père, l’acteur écossais James McAvoy, et dans celui de la mère, Claire Foy. D’un côté, on se dit : « pourquoi pas ? », car ce thriller est réellement haletant. De l’autre, on se demande pourquoi ce réalisateur a éprouvé le besoin de revenir sur ses pas. Ces questions étant posées, on peut recommander My Son aux amateurs de films à suspense qui n’auraient pas vu Mon garçon. Ses paysages sont somptueux, sa photo, magnifique, sa réalisation, d’une fluidité nerveuse. Autre bonus : James McAvoy. Formidable ici de douleur et de détermination, le comédien apporte encore une fois la preuve qu’il est un très grand interprète.

Recommandation : 3 coeurs