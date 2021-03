"Serge" de Yasmina Reza : Serge qui rit, Serge qui pleure. Une émouvante et délirante pseudo-fiction

Voici un livre qui ressemble bien plus à une pièce de théâtre qu’à un roman : un sujet dramatique ancré dans l’histoire, un traité dérangeant et décalé, des personnages attachants, dérisoires ou fantasques, des dialogues enlevés. Mais Serge est aussi une réponse à la fameuse question très actuelle : peut-on rire de tout ?

Ne serait l’humour grinçant, le verbe fort et les répliques assassines de l’auteure d’Art on risquerait vite de trouver cette nouvelle exploitation d’un thème génocidaire universel, traité cette fois-ci sur un mode ironique, scabreuse voire insupportable. Yasmina Reza a donc imaginé ce voyage initiatique mémoriel d’une fratrie, Serge, Jean (le narrateur) et Nana plus des rejetons de cette famille ashkénaze improbable, les Popper, un peu déjantée et pour le moins perdue, sur les sites tristement célèbres des fours crématoires et des camps de concentration présentés comme les meilleures attractions (sonorisées !) d’un Center Parc ou d’un Disneyland de la Shoah. Cela pourrait être insoutenable mais en fait c’est jubilatoire ! Au détour d’une situation cocasse, d’un constat délirant (« Ici, il y a trop de fleurs parce que le juif est un bon engrais ») et parce que, à Auschwitz ou à Birkenau, la vie continue, on se surprend à pouffer de rire sans culpabiliser le moins du monde.

Mélange du Chagrin et la Pitié et des Bienveillantes mis à la sauce Woody Allen ou Charlie Chaplin, ce Serge est surtout un grand moment d’autodérision et de mise à nu de personnages assaillis par la mélancolie et confrontés à leur insignifiance.

Yasmina Reza, poète et dramaturge, va nous emmener au bout du bout. Arrivé à la fin du roman et du grand voyage, celui de Serge qui a beaucoup (trop) fumé et s’est laissé aller à tous les excès et pour, une fois encore, étouffer le moindre sanglot derrière une anecdote dérisoire, il nous prend l’envie de parodier Musset : « Les plus désespérés sont les chants les plus beaux et j’en sais d’immortels qui sont de purs sanglots. » Oui, ce Serge là est beau. Éblouissant même !