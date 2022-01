La MEP propose la première rétrospective du photographe camerounais, spécialiste de l’autoportrait, Samuel Fosso, couvrant l’intégralité de son œuvre de 1970 à nos jours.

La vie de Samuel Fosso étant indissociable de son parcours professionnel, l’exposition mêle cheminement personnel et artistique.

Né au Cameroun, Samuel Fosso grandit au Nigéria, avant de fuir la guerre civile pour s’installer chez son oncle en Centrafrique en 1972.

A Bangui, il ouvre son premier studio photographique, le Studio photographique national.

Le jour, il photographie ses clients. La nuit, il se met en scène et développe son goût de la performance dans des autoportraits qui deviendront sa marque de fabrique. Ainsi débute la vie et la carrière extraordinaires de Samuel Fosso, aujourd’hui consacré comme l’un des artistes incontournables de la scène artistique contemporaine.

Conçue chronologiquement, cette rétrospective retrace plus de 50 ans de carrière, à travers 300 photos issues de séries relevant à la fois de l’intime et du politique.

Les premières salles sont consacrées aux travaux réalisés de 1970 à 1990 : travaux de commande et premiers autoportraits, inspirés des figures afro-américaines de la pop culture. Suit la série emblématique Tati (1997), dans laquelle Samuel Fosso se met en scène avec humour dans des personnages archétypaux tels Le rockeur, Le pirate ou encore La femme américaine libérée des années 70.

Les deux séries suivantes s’inscrivent dans un registre plus personnel. Avec Mémoire d’un ami (2000), il raconte l’assassinat d’un ami par une milice et rejoue en images sa dernière nuit. Le rêve de mon grand-père (2004) est un hommage à cette figure majeure de la communauté Igbo qu’était son aïeul, auquel il était voué à succéder.

La deuxième partie de l’exposition s’ouvre sur ses œuvres plus iconiques. Pour African Spirits (2008) il incarne les grandes figures noires du 20e siècle (Martin Luther King, Malcolm X, Angela Davis…). Dans Emperor of Africa (2013), il s’approprie et reproduit l’iconographie officielle de Mao Zedong, dénonçant en creux le pouvoir de la Chine sur l’Afrique. Avec Black Pope (2017), vétu de l’apparat réservé au souverain pontife, Samuel Fosso incarne cette fois un pape noir, avec cette question sous jacente : et si le pape était Africain ?

Le dernier espace est consacré à la série Sixsixsix (2015-2016), dans laquelle Samuel Fosso mime, à travers 666 autoportraits, les différents états émotionnels qui le traversent. Le témoignage d’une vie, avec ses traumatismes et ses joies.