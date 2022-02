Dans le genre c’est très probablement ce qu’on peut faire de mieux, de plus léger et de plus profond à la fois, de plus intelligent et de plus poétique, de plus grave et de plus fantaisiste, sur un tel sujet. Pas une once de narcissisme dans ce seul en scène qui, à partir du personnage Pierre Mechanick, évoque sans emphase et sans pathos la pire tragédie de l’histoire. Les lettres du grand père Salomon sont prosaïques et bouleversantes. Elles disent toute la confiance d’un homme simple et solide qui, n’ayant rien à se reprocher, a confiance dans son destin et part sans crainte et sans animosité vers sa fin. Ce spectacle est une magnifique leçon de mémoire et d’histoire si finement jouée et partagée qu’elle n’a aucunement l’air d’une leçon…