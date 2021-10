"Rêver debout" de Lydie Salvayre : Ode à Cervantes, au Quichotte et à la littérature. Un roman épistolaire vibrant

Dans ses 15 lettres adressées à Miguel de Cervantes Saavedra, Lydie Salvayre rend compte de la modernité, 4 siècles plus tard, des propos de l'auteur du Quichotte et du rôle de la littérature, si nécessaire et si précieuse.

De nombreuses questions traversent ce petit livre.

Don Quichotte est-il fou ? Est-il plus fou que les inquisiteurs qui brûlent les hérétiques ? Plus fou que la Santa Hermandad quimaltraite les galériens à qui, lui, don Quichotte, songe à porter secours ? Est-ce de la folie de rêver debout, d'agir, de dénoncer les injustices et défendre ceux qui en sont victimes ?

Pourquoi Quichotte ne s'accommode-il pas de ce qu'on appelle, pour aller vite, la réalité ? Il y a t-il vraiment contradiction entre folie et réalité ? Les rêveurs debout ne sont-ils pas plus bénéfiques à la bonne marche du monde que les réalistes couchés ?

Tout rêve est une lutte, écrit Victor Hugo dans Le Promontoire du songe. Défendreses rêvesen secolletantà la réalité, n'est-ce pas la grandeur de l'écrivain ?La littérature engagée entre rêve et réalité n'est-elle pas un des phares de l'humanité ? Est-il insensé de considérer que la littérature n'est pas lettre morte, parure de cheminée, boniment inutile, mais plutôt lettre vive, ardente, expérience intime qui bouleverse la vie ?

Dans ses premières lettres, Lydie Salvayre feint de reprocher à Cervantes les moqueries, les humiliations, les échecs que le Quichotte,notre frère rêveur en un monde brutal, doit supporter. Mais, les maltraitances, les insultes, ne sont-elles pas le lot des utopistes qui dénoncent des réalités détestables ? Et, d'autre part, Cervantes aurait-il pu contourner la censure de l'époque, celle du Siècle d'Or espagnol, sans faire mine de ridiculiser son héros ?

Dans les lettres suivantes, Lydie Salvayre fait l'éloge de Cervantes pour la grâce de son style, son humour et son engagement en tant qu'écrivain. Il « déconfine » son héros claquemuré dans sa bibliothèque de romans de chevalerie et l'envoie sur les routes pour se confronter à la réalité étroite et inique. Et, en compagnie de son valet Sancho Panza avec qui il forme un couple mythique, le Quichotte s'évertue à appliquer ses rêves de justice avec une volonté inflexible et un courage à toute épreuve. Et S'il n'a pu accomplir de grandes choses, il est mort de les avoir entreprises. Ce qui est tout à son honneur de chevalier poète courageux, miséricordieux et justicier.