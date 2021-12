"Poussière dans le vent" de Leonardo Padura a été publié aux éditions Métailié.

« Il voyait dans ce pays qui semblait de plus en plus idyllique, et même irréel, des êtres si dévoués et si vivants qu’ils lui semblaient aujourd’hui extraordinaires d’innocence, de pureté et de confiance. Toutes les erreurs ou les excès d’alors lui semblaient secondaires, jalousies, peurs, infidélités, ambitions, même les secrets et les mensonges (ceux d’Elisa, et jusqu’à ceux de Walter, l’indic présumé). Il voyait à distance des êtres qui semblaient heureux, qui étaient heureux, réunis sur cette même terrasse, des jeunes gens dont même le plus caustique, le plus critique, le plus visionnaire d’entre eux n’aurait pu imaginer à quel point ils se désintégreraient pour sombrer dans le désespoir, l’inertie paralysante, la dispersion en cours. » (page 299)