- "Kai prit ensuite la parole. " Pour aujourd'hui et probablement au cours des prochains jours, nous devons impérativement disposer d'informations en temps réel sur ce qui se passe en Corée du Nord. Notre Président et tout notre appareil de politique étrangère suivront les événements heure par heure pour déterminer si la Chine doit intervenir et, le cas échéant, sous quelle forme. C'est à nous de leur fournir des informations fiables.

"Nous devons exploiter toutes les sources d'information disponibles. La reconnaissance par satellites doit se concentrer sur les bases militaires et le renseignement électromagnétique surveiller toutes les communications nord-coréennes auxquelles nous avons accès. La prolifération soudaine d'appels téléphoniques et d'échanges de messages peut signaler le déclenchement d'une attaque rebelle. " P 376

- "Abdul prit l'eau et les couvertures et regagna la voiture en courant, suivi par Kiah.

Il jeta tout à l'arrière de la Mercédès, où Kiah installa Naji toujours enveloppé dans sa couverture. L'enfant se retourna et enfonça son pouce dans sa bouche sans ouvrir les yeux.

Abdul courut jusqu'au parc des véhicules, à présent inondé d'essence. Mais il n'était pas encore certain de pouvoir provoquer un incendie suffisant. Il devait être sûr que les djihadistes ne pourraient pas le poursuivre, et donc qu'aucun véhicule ne serait utilisable. […] D'une voix basse et pressante, elle demanda : "Qu'est ce qu'on attend ?

- Encore une minute". Abdul inonda d'essence la cabane en bois du garde afin de détruire les clés.

Une voix masculine cria soudain : "C'est quoi cette odeur ?"

C'était le garde de la zone minière." P 537